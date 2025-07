Tinet Rubira "decepcionado" con Naiara, ganadora de 'OT 2023', se confiesa sobre sus concursantes favoritos

Ganar el concurso musical más famoso de la televisión española no es tarea fácil. Tres meses de arduo trabajo, preparación semanal de más de un número de voz con coreografía y lo peor de todo: ver como eliminan uno a uno a tus compañeros de academia. Estas son algunos de los retos que Naiara Moreno tuvo que superar para convertirse en la ganadora de Operación Triunfo 2023.

Pero llevarte a casa este trofeo puede convertirse en un arma de doble filo. La conocida como "maldición del ganador" de OT predice que cada 'triunfito' que ha conseguido el primer puesto ha sido superado en éxito por sus compañeros al iniciarse en la industria musical.

Esta vez ha sido Tinet Rubira, conocido como director de Gestmuic y productor del formato, quien ha dado voz a esta leyenda poniéndole nombre y cara: Naiara, a quien se ha referido como una "decepción" que no ha conseguido "romper con la maldición".

El periodista y realizador catalán se ha sincerado durante su entrevista en el pódcast '¡Te va a Picar!', donde ha asegurado que la cantante "no luce la voz" en los 'singles' que ha sacado hasta la fecha. "Entonces, yo estoy pensando: Naiara, coño, que eres muy buena cantando", confiesa entre risas.

Además, aunque asegura que tan solo se trata de la "opinión de un viejo" que quizás no entiende el estilo más "comercial" por el que se ha decantado la 'triunfita', Rubira afirma estar "convencido" de que Naiara "está haciendo esto porque cree que es lo que tiene que hacer".

Los preferidos de Tinet Rubira

Por si no fuera poco, las redes sociales han acabado de estallar cuando el director de Gestmusic no ha temblado en apostar por el concursante con más futuro: Juanjo Bona.

Según Tinet Rubira, el artista zaragozano "llegará lejos". Una conclusión que extrae del primer álbum de Juanjo Bona, que el productor describe como "una propuesta muy distinta" y "muy disruptiva" que "no está en la corriente 'mainstream'", sino que busca algo "muy local".

Este no ha sido el único favoritismo que Rubira ha mencionado abiertamente, sino que cuando le han preguntado si siente predilección por alguno de los 16 concursantes de OT 2023, rápidamente le ha venido uno a la mente: "No es que sea preferido, pero en los castings me llamó mucho la atención Martin [...], pensé: este chico tiene algo".