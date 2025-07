Paul Gallagher, el hermano mayor de Liam y Noel, de Oasis, acusado de violación

Paul Gallagher, el hermano mayor de Noel y Liam, del célebre grupo Oasis, fue acusado de violar y agredir sexualmente a una mujer, tras una investigación abierta en 2024, ha informado este lunes la policía de Londres.

Paul Gallagher, de 59 años, que actualmente vive en East Finchley, al norte de Londres, ha sido acusado de violación, agresión sexual, estrangulación y amenazas de muerte contra una mujer, ha informado un portavoz de la Policía Metropolitana, confirmando una información del periódico 'The Telegraph'.

Los hechos de los que se le acusa ocurrieron entre 2022 y 2024. Esta información surge en momentos en que los dos hermanos Noel y Liam enterraron su enemistad para relanzar su grupo. Actúan desde principios de julio en una gira, con entradas agotadas.

Paul Gallagher, quien nunca ha sido parte de Oasis, comparecerá ante el tribunal de Westminster en Londres el 27 de agosto.

Nunca tocó en la banda

Un año mayor que Noel y siete años mayor que Liam, creció con ellos en Burnage, Manchester, pero nunca estuvo involucrado en la banda.

Según publica 'The Telegraph', aunque ha negado estar celoso de sus hermanos menores, ha admitido estar molesto por ser conocido como 'el otro Gallagher'.

En 1996 publicó un libro titulado 'Brothers: From Childhood to Oasis. The real story', que detallaba sus primeros años y la formación de la banda.

Paul vive en un piso en el norte de Londres que fue comprado por Noel en 2004 y ha trabajado como DJ y fotógrafo.