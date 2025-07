Ibai Llanos siembra la duda y no asegura 'La Velada del Año 6': "No tengo más ideas"

Este pasado sábado se celebró 'La Velada del Año 5', en el estadio de La Cartuja de Sevilla. Una noche llena de sorpresas que llegaba tras numerosas polémicas relacionadas con la ubicación del evento o la elección de los boxeadores, que son los propios creadores de contenido.

Uno de los combates más calientes fue el de RoRo contra Abby, pues fueron muchos quienes vieron una pelea política: el adalid del movimiento 'tradwife', que defiende la figura de la mujer ama de casa clásica (aunque ella ha intentado desmarcarse de este movimiento), contra la mujer independiente. Finalmente, fue la segunda quien se alzó con la victoria y sus seguidores no han tardado en atacar a la creadora de contenido rival, acusándola de buscar excusas con una lesión que anunció tras la derrota.

Aunque lo más sorprendente para quienes no suelen seguir la actualidad de los 'influencers' de nueva generación fue el cambio físico de Ibai, quien se mostró completamente diferente a la imagen como le recordaba la mayoría en otro tipo de eventos y cuando empezaba a hacerse conocido.

La próxima 'Velada', sin confirmar

El vasco es el líder espiritual de todos los creadores de contenido en España. Los números del evento, que alcanzó los nueve millones de 'viewers' simultáneos, unas cifras que la televisión no tiene desde hace muchísimo tiempo, dejan claro que el interés sigue presente, aunque algunas voces apuntaron que costó llenar el estadio en esta ocasión.

"Gracias a todos los que fuisteis a Sevilla y los que lo visteis online, cuarto récord consecutivo del mundo, con cifras ya de extraterrestre. Es una locura, no tengo palabras. Gracias de corazón", comentaba en sus historias de Instagram un Ibai con casi 12 millones de seguidores.

También ha recalcado que se siente en una nube y que se lo pasó en grande: "Ha sido el mejor día a nivel profesional de toda mi vida. Uno de los mejores días, en general", indicaba en sus historias.

No obstante, esa felicidad conlleva un trabajo inmenso que empieza con una lluvia de ideas. El problema, según comentaba, es que empieza a quedarse seco, en este sentido: "Vamos a pensar si haremos una siguiente velada, o no", alertaba el 'streamer'.

"Dadme opciones. ¿Vamos a Marte? ¿Vamos a Júpiter? No sé a donde iremos", continuaba un Ibai visiblemente cansado después de tanto trote en las últimas horas. Sin embargo, antes de terminar el vídeo dejaba caer la bomba: "¿Quién va a pelear? Ya no hay más ideas, chavales. Ya no queda nada", aseguraba a la cámara antes de cerrar indicando que iba a hacer un avance de lo que podría ser la próxima edición, obviamente en tono de broma.

Tocará esperar para saber si surgen esas ideas y se pudiera dar el combate con el que se despidió IlloJuan, que retó a Xocas a ser su rival en la edición de 2026, que ahora mismo está en el aire.