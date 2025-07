Arturo Pérez-Reverte 'aprende' catalán para atizar a un 'hater' por las redes sociales: "Puto imbécil"

Arturo Pérez-Reverte es una de esas personas que generan sentimientos opuestos. Están quienes le defienden a capa y espada y le describen como el último autor que se atreve a poner los puntos sobre las íes, aunque también existe la gente que le critica una forma de ser demasiado directa y, en ocasiones, denigrante hacia los demás.

Quien fuera periodista de guerra y actualmente escritor de novelas, sin embargo, no hace caso ni a unos, ni a otros. Es un alma libre que comenta lo que le viene en gana y usa sus redes sociales para contestar al que se atreva a faltarle el respeto, de una forma u otra.

Arturo Pérez-Reverte. / EFE

Con 73 años a sus espaldas, siente que no tiene por qué guardarse nada dentro y lo ha vuelto a demostrar con una contestación muy suya a un comentario donde, precisamente, atacan su dignidad.

La contestación de Pérez-Reverte en catalán

"Pues ahí va la otra que, cada vez que la escuchaban, mojaba los ojos de los españoles que andaban buscándose la vida por esos mundos. Y que supongo que a sus hijos y nietos, estén hoy allí o aquí, les seguirá siendo familiar", indicaba primero el autor, que a su vez republicaba la canción folklórica, 'Suspiros de España' que Estrellita Castro publicó en 1939.

Como respuesta, un usuario de X le contesta en catalán insultándole, directamente: "Eres un puto imbécil y una mala persona", indica el 'hater', es decir, la persona contraria al pensamiento de Reverte.

Lejos de pagarle con la misma moneda y empezar una guerra de exabruptos, pues no suele conducir a nada más que la pérdida de tiempo, el cartagenero ha decidido usar también el catalán para responderle.

"No os fieis de las apariencias. Cuando se me habla en español, esta bonita lengua que usted y yo compartimos, mejoro mucho. Probad de hacerlo y veréis que soy un encanto", escribía irónicamente el veterano autor, que no ha tardado en volver a ser respondido por la misma persona: "No la compartimos, no. Usted y yo no compartimos nada", insistía el usuario, de nuevo en catalán.

Además de este, Reverte ha contestado otros comentarios, como uno que trata de reflejar con palabras el sentimiento que le genera la canción recuperada por el escritor y que reconoce que ha captado mejor la esencia: "Usted acaba de expresarlo mejor que yo. Un abrazo", indica en un tono mucho más conciliador.