Las últimas horas de Hulk Hogan antes de su muerte: una llamada de urgencia

Hulk Hogan, fallecido este jueves a los 71 años, tuvo que pasar por hasta 10 operaciones. La espalda, prótesis de rodilla y cadera y demás dolencias en un cuerpo castigado por la lucha libre y el abuso de los esteroides. El polémico y legendario luchador, afín a Donald Trump, falleció en su casa de Clearwater, Florida, presuntamente por un paro cardíaco según la llamada de urgencia que ha trascendido.

“Tengo el coxis doblado de caerme de culo 400 veces al año, dos veces los sábados, dos veces los domingos. Mi espalda tiene todo tipo de problemas. Estoy lisiado. Se me duermen las piernas, se me duermen las manos, se me duermen los antebrazos. También el cuello. Tengo artritis y escoliosis. Mido un metro y noventa y cinco, cuando solía medir dos metros y cinco centímetros”, dijo hace ya más de 15 años en la revista Rolling Stone.

Hace unas semanas, su actual esposa Sky Daily negó ante la prensa que Hogan estuviera en coma, asegurando que se estaba recuperando y que su corazón estaba "fuerte". Este jueves los servicios de emergencia recibieron una llamada de emergencia registrada a las 9:51 de la mañana.

Una unidad de bomberos y otra de la policía de Clearwater acudieron de inmediato a la residencia de Hogan. Según la voz del operador, difundida por medios estadounidenses, los agentes y los servicios médicos fueron enviados por un paro cardíaco".

"Siempre fue MAGA"

Trumpista declarado, Hogan participó en una convención republicana en 2024, ataviado con una camiseta roja con los nombres del presidente estadounidense y de J.D Vance, vicepresidente.

“Hulk Hogan siempre fue MAGA. Fuerte, duro, inteligente, pero con el corazón más grande. Dio un discurso absolutamente eléctrico en la Convención Nacional Republicana, en uno de los momentos más destacados de toda la semana. Entretuvo a fans de todo el mundo, y el impacto cultural que tuvo fue enorme. A su mujer, Sky, y a su familia, les damos nuestros mejores deseos y nuestro cariño. Echaremos mucho de menos a Hulk Hogan”, ha escrito Donald Trump en su red social Truth Social tras la muerte del exluchador.