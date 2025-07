Una chica se queda encerrada en un bazar y 'roba' dos de sus artículos: "Lo tengo que confesar"

En estos tiempos vacacionales una de las actividades más habituales es el típico paseo por las zonas comerciales o chiringuitos de la zona en la que nos encontremos cuando el Sol y el calor no convierten la caminata en una odisea. Lo que no es tan normal es terminar encerrado en una de estas tiendas porque los dueños se han olvidado de que les quedaba un cliente dentro.

Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a una sevillana mientras intentaba probarse una pieza de ropa en un bazar. María estaba decidida a ver como le quedaban unos 'tops', pero la experiencia cambió de repente.

"La situación es la siguiente: me he venido a un 'chino' y estaba en el probador. ¡Pues han cerrado la puerta y me han encerrado!", revelaba ella misma en un vídeo publicado en su perfil en Instagram. En el vídeo la chica muestra el bazar solamente iluminado por la linterna de su teléfono móvil y algunos de los productos habituales que se pueden encontrar en estas tiendas, como pulseras o colgantes.

Explica que pese a llamar a la policía, estos seguramente pensarían que "era coña" y no la tomarían en serio, aunque la realidad era completamente opuesta: "Aquí no viene nadie a rescatarme. Estoy aporreando los cristales y nadie me hace caso...", comenta, resignada.

Ya el día siguiente, la historia ha llegado a oídos de los medios de comunicación y algunos han contactado con ella para explicar su historia. Algunos programas en los que ha salido son 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3 o 'Mañaneros 360' de la 1, en los cuales ha revelado que hizo uso de un par de productos de la tienda que consideraba totalmente necesarios, obviamente sin pagarlos.

"Cuando se apagó la luz no pude salir corriendo porque me acababa de quitar la ropa, literal", explicaba ya mucho más relajada al programa de Atresmedia. Para más inri, Maria se quedó sin batería en pleno ataque de nervios, por lo que tuvo que 'robar' algo: "Lo tengo que confesar. Cogí un cargador..." admite la chica, que en la televisión pública añadía que no se lo había reconocido al propietario del lugar al salir.

El caso se ha hecho rápidamente popular en las redes sociales y algunas cuentas como Ceciarmy han republicado el caso. En los comentarios hay quien se ríe de la situación, aunque también hay quien le recrimina que "eso le pasa por ir a última hora".