Iker Casillas, muy bien acompañado durante sus vacaciones en Colombia

Con las vacaciones de verano picando a la puerta, las Mamarazzis, dupla conformada por Laura Fa y Lorena Vázquez, vuelven a tomar el micrófono para repasar la actualidad más reciente de la prensa del corazón. En el penúltimo episodio de la temporada de este pódcast de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, las caras más conocidas del mundo del fútbol, con el permiso de Lamine Yamal, vuelven a cobrar relevancia.

También las portadas de revista han tenido su espacio en un capítulo en el que las bodas -ya acontecidas o todavía por celebrarse- han vuelto a ser uno de los grandes temas de conversación.

Iker Casillas disfruta de sus vacaciones en compañía

La buena praxis periodística exige la contrastación de ciertas informaciones, motivo que ha llevado a las dos especialistas a cargo de este pódcast a ponerse en contacto con nada más y nada menos que con Iker Casillas. El exfutbolista sigue disfrutando de la soltería siempre que puede, aunque la discreción con la que lleva estas relaciones esporádicas no es su fuerte que digamos.

Quizás por este motivo, cuando Vázquez contactó con él para indagar acerca de qué relación mantiene con Juliana Pantoja, joven "microinfluencer" que lo acompaña estos días en sus vacaciones por Colombia, se puso hecho una furia. El que fuese capitán del Real Madrid y de la Selección Española de fútbol no solo respondió de "bastante mala manera", con tono "impertinente" y "agresivo" (que no violento), sino que tampoco escatimó a la hora de mandar insultos y despotricar del sector de la prensa del corazón. Con tal de resumir una conversación cuya confidencialidad impide que estos mensajes vean la luz, diremos que Casillas está "profundamente molesto" –por no decir "harto"– de que lo relacionen con mujeres.

Asimismo, Pantoja no sería la única acompañante del exguardameta en este viaje. A su lado también estaría una chica malagueña, de nombre Elisa, con la que se ve desde hace meses. Así lo evidencian las constantes referencias que desde febrero han llegado a oídos de las Mamarazzis por parte de cuentas de 'stalkers', usuarios especializados en el arte de seguir de cerca cada movimiento de los famosos en redes. Al ser preguntada al respecto, la joven respondió a Vázquez con las siguientes palabras: "Iker me dice que le escribas y le preguntes tú misma", dejando apenas lugar a la imaginación.

Ya sabiendo que Casillas viaja muy bien acompañado estos días –él mismo lo reconoce vía mensajes directos–, la apuesta de las Mamarazzis es que no existe nada serio con Juliana Pantoja, aunque no se puede decir lo mismo de Elisa: "Igual hay algo más de lo que parece", sentencian.

Boda de Cayetano Martínez de Irujo a la vista

Ya con más detalles sobre la mesa, la esperada boda de Cayetano Martínez de Irujo con Bárbara Mirjan va cobrando forma y pronto será una realidad. Concretamente, habrá que esperar al próximo 4 de octubre, fecha para la que ha sido programado el enlace, según desvela el propio jinete en una entrevista exclusiva para '¡Hola!'. Hasta entonces, si algo generará expectación de cara a esta ceremonia seguramente será la lista de invitados y el interrogante de si en ella figurará el nombre de Genoveva Casanova.

Con las informaciones sobre este casamiento todavía en fase incipiente, Martínez de Irujo ha tenido tiempo de rajar de su hermano Carlos. ¿El motivo? Abrir los palacios al público. Suponemos que lo que realmente le molesta es no poder sacar tajada de este negocio, por mucho que se empeñe en desmentir que quisiera convertirse en Duque de Alba.

Sin salir de la familia, Eugenia, hermana de Cayetano, también ha sido noticia estos días. Tras publicar una fotografía junto a la cantante Amaia Montero, con quien comparte el haber mantenido una relación con Gonzalo Miró, las muestras de cariño que ambas exhibieron en comentarios fueron la evidencia de la estrecha (y sorpresiva) relación de amistad que mantienen.

Pablo López y Laura Rubio: el 'sí, quiero' más íntimo

En la más estricta intimidad. Así se dieron el 'sí, quiero' el cantante Pablo López y la exconcursante de 'la Voz', Laura Rubio. Ambos se conocieron hace ocho años, después de que ella abandonase el concurso y pasase a trabajar en el equipo del músico nacido en Fuengirola. Sin embargo, no fue hasta el pasado sábado, según recoge la agencia Gtres, cuando los dos se subieron al altar de la basílica madrileña de San Jesús de Medinaceli para afianzar su matrimonio. Allí, únicamente estuvieron presentes los familiares más cercanos de la pareja, así como el representante y mejor amigo del novio.

Si bien quisieron salvaguardar ese momento tan entrañable, existe material gráfico que deja constancia de la primera celebración de este matrimonio. La siguiente, según han podido saber las Mamarazzis, será en setiembre, cuando tendrá lugar una fiesta a la que ya podrán acudir amigos y otras personas de su círculo; apostamos a que Antonio Orozco estará presente en esa celebración.

Gerard Piqué y Clara Chía, de visita por Estados Unidos

Si antes hablábamos de Casillas, su buen amigo Gerard Piqué también ha sido noticia esta semana. Tras mucho tiempo, el fundador de la Kings League publicó fotografías junto a su pareja, Clara Chía, en el gran Cañón del Colorado. Las Mamarazzis deducen que el exfutbolista del FC Barcelona ha aprovechado la escapada para visitar en Los Ángeles a su amigo y excompañero de equipo, Riqui Puig –de quien, por cierto, han hablado muy bien a Fa y Vázquez–.

Las Campos siguen acaparando portadas

Las Campos continúan siendo protagonistas del papel couché bajo el sol de verano. Según 'Informalia', la reciente imagen de Alejandra Rubio paseando de la mano con Carlo Costanzia por una playa de Ibiza no sería otra cosa que un "robado-pactado" en exclusiva para 'Diez Minutos'. La pareja, que se dejó ver en actitud cómplice en la orilla, no ha vuelto a pisar la playa desde entonces. Mientras tanto, en la misma isla balear, la imagen más codiciada por los paparazzis sigue siendo la de Mar Flores con su nieto en brazos. Una estampa familiar que aún no ha salido a la luz, pero que promete despertar el interés del público.

Mamarazzis - Iker Casillas

Por su parte, Carmen Borrego mantiene su reinado en las portadas veraniegas. Si la semana pasada posaba en 'Lecturas', esta ha sido el turno a 'Semana', donde vuelve a aparecer en bikini, reafirmando que las Campos siguen siendo sinónimo de atención mediática.

