Quién es Will Sharpe, el protagonista de la nueva serie de Lena Dunham

Le hemos visto en 'A Real Pain', 'The White Lotus', 'Flowers' y ya, más recientemente, como Felix en 'Sin Medida'. William Tomomori Fukuda Sharpe, más conocido como Will Sharpe, es un actor, escritor y director británico. Famoso por su aparición en 2022 en 'The White Lotus', que le catapultó al estrellato mundial, ahora protagoniza la nueva 'romcom' televisiva 'Sin Medida'.

Trayectoria: de los focos de la Royal Shakespeare Company a la superproducción de White Lotus

El actor con raíces japonesas por parte de madre, nació en Londres en 1986, pero creció en Tokio hasta los 8 años. Luego regresó a Inglaterra, donde estudió en el Winchester College y posteriormente cursó Estudios Clásicos en la Universidad de Cambridge.

Tras graduarse en 2008, se unió a la Royal Shakespeare Company, donde apareció en algunas de las obras de la temporada 2008-2009 como 'La fierecilla domada', 'El mercader de Venecia' o en 'La tragedia de Thomas Hobbes' interpretando a Isaac Newton.

En 2009, dirigió y escribió, de la mano de su amigo Tom Kingsley, el cortometraje 'Cockroach'. Pero no fue hasta 2011, que debutó con su primer largometraje, 'Black Pond', también junto a Kingsley, por la que, además, fue candidato al Premio BAFTA al Mejor Debut de un Escritor, Director o Productor Británico.

En 2016 dio su primer paso a la fama con el estreno de su comedia dramática negra 'Flowers' en el Channel 4. La serie en la que él mismo actuaba, además de dirigir y escribir, relata las vivencias de una familia disfuncional, los Flowers, mientras intentan mantenerse unidos pese a sus problemas, tratando temas como la salud mental.

El año 2020, su papel secundario como Rodney Yamaguchi en 'Giri/Haji' fue reconocido con un premio BAFTA de televisión. Y un año más tarde, en 2021, Sharpe coescribió y dirigió la película 'The Electrical Life of Louis Wain', una comedia dramática biográfica protagonizada por Benedict Cumberbatch.

Y ya en 2022 llegó su gran salto a la fama. Sharpe se incorporó al reparto de la aclamada serie de HBO 'The White Lotus' en su segunda temporada ambientada en Sicilia. Su papel como Ethan Spiller, un programador tecnológico que a lo largo de las vacaciones se convierte en una bomba sexual, no solo le consiguió una nominación al premio Primetime Emmy como actor de reparto destacado en una serie dramática, sino que también le situó en el ojo del huracán hollywoodense.

Will Sharpe como Ethan Spiller en 'The White Lotus' / 'The White Lotus'

'Sin medida', la comedia romántica para las más escépticas

Antes de ser Felix en 'Sin medida', el actor anglo-japonés robó un sinfín de corazones como Ethan en 'The White Lotus', siendo, de este modo, el descubrimiento de la temporada. Y ahora, con la llegada de 'Sin medida', la nueva serie de Lena Dunham para Netflix tras el éxito de 'Girls', su carrera como galán no ha hecho más que despegar.

Sharpe protagoniza este primer proyecto en solitario de Dunham junto a Megan Stalter. La serie, que se estrenó en la plataforma de streaming el 10 de julio, fue rápidamente abrazada por la crítica y descrita como la nueva serie para los treintañeros. En esta comedia romántica de Netflix, Sharpe interpreta a Felix, un músico londinense y una 'red flag' andante con una familia disfuncional, unos amigos tóxicos y un pasado sexoafectivo complicado. Malvive como músico 'indie' mientras intenta dejar sus adicciones atrás cuando su vida se cruza con Jessica, una treintañera neoyorquina adicta al trabajo que se muda a Londres en busca de una vida solitaria después de una ruptura. Sin embargo, los planes de Jessica cambian radicalmente cuando conoce a Felix. La serie explora así esta nueva relación y los miedos e inseguridades a los que se enfrentan.

Un futuro prometedor que grita Hollywood

Si algo está claro es que el 'fenómeno Sharpe' no es una moda, ha llegado para quedarse. Y es que tenemos Sharpe para rato, tras su exitazo en 'The White Lotus' y 'Sin Medida', ahora llega 'Prodigies'. Y esta vez no solo actuará, también escribe y dirige.

La nueva comedia romántica, protagonizada por el mismo Will Sharpe y Ayo Edebiri, es una serie que sigue la historia de dos ex niños prodigio, que ahora en sus 30 se enfrentan a sus vidas y a su relación, cuestionándose si realmente están a la altura de las expectativas de su excepcional infancia.

Además, Sharpe también actuará en 'Amadeus', donde dará vida a Mozart. La serie, que sigue la vida de una de las figuras más prominentes de la historia musical, se estrenará en los próximos meses

El actor y cineasta Will Sharpe / EPC

Vida personal: una vida junto a Sophia Di Martino

Will Sharpe además de actor y cineasta, también es un hombre de familia. Está casado con la actriz Sophia Di Martino, también conocida por interpretar a Sylvie en 'Loki', con quien mantiene una relación desde 2009. Se conocieron años atrás mientras grababan el drama médico británico 'Casualty' y desde entonces no se han separado.

La pareja siempre ha sido de lo más reservada, manteniendo al margen su vida familiar y conciliando su vida laboral y familiar. Tras más de 15 años juntos, ahora tienen dos hijos pequeños: el mayor llegó en 2019 y el más pequeño nació en 2021.

Sophia Di Martino y Will Sharpe en un photocall / Ian West/PA Images

Will Sharpe tiene trastorno bipolar tipo dos, del que ha hablado públicamente señalando la importancia de preservar un espacio entre su vida personal y su trabajo.