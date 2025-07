El vídeo machista del futbolista Chicharito que incendia las redes: "Mujeres, no le tengan miedo..."

"Mujeres, están fracasando". Así empieza el vídeo de la discordia que ha puesto a Javier 'Chicharito' Hernández en el centro de la polémica por los comentarios acerca de la masculinidad que han seguido a este explosivo inicio.

El jugador defiende actualmente los colores de Chivas de Guadalajara, en su México natal, a las órdenes del exazulgrana Gabi Milito. Durante la presente temporada, el jugador azteca ha disputado 18 partidos y ha anotado tan solo un gol, además de repartir una asistencia, a sus 37 años de edad. Sin embargo, ya lleva tres meses sin jugar y nueve partidos consecutivos sin ver portería.

El exdelantero de Real Madrid o Manchester United continúa denunciando que las mujeres "están erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible", expone.

Ni corto ni perezoso, pide a la parte femenina de la sociedad que ocupen su lugar y no traten de aventurarse en elementos que no les corresponde: "Encarnen su energía femenina cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando. Sosteniendo el lugar más preciado para nosotros los hombres", añade el deportista.

Sin embargo, una de las partes más criticadas ha sido cuando ha reclamado que se sometan a lo que ha ocurrido siempre, es decir, que se subyuguen al hombre: "No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas felices", menciona antes de rematar, "porque nosotros no conocemos el cielo sin ustedes".

No obstante, la crítica también iba dedicada a los hombres. En concreto a aquellos que están "fallando en la falta de compromiso. Poner a nuestra pareja lo último, no tener palabra y no priorizar hábitos para volvernos admirables".

El motivo de todo este desajuste piensa que es el "miedo a hablar y a expresarnos verdaderamente de lo que sentimos", aunque el motivo, o en este caso la culpa, no es otra que "porque están tratando de erradicar la masculinidad", repite.

También cree que se explica porque "en ciertos casos del pasado se suprimió la energía femenina", aunque levanta la mano por todos aquellos hombres "con ganas de amarlas, cuidarlas, respetarlas y proveerlas". Lejos de una cesión de derechos, el Chicharito habla de un intercambio que las mujeres deben aprender a tomar: "Tienen que aprender a recibir y a honrar la masculinidad", indica.

El vídeo termina con una reflexión del jugador de Chivas que hace referencia a la resiliencia necesaria para que cada uno recupere los roles clásicos establecidos en la sociedad occidental: "A veces la verdad puede doler al instante, pero eso es crecer. Aceptemos la verdad y cambiemos lo suficiente para crear la humanidad que siempre hemos buscado", finaliza.