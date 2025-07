Marta Díaz relata el intento de robo que sufrió en un AVE: "Estaba en shock"

Marta Díaz, 'influencer' con millones de seguidores, explicó en su cuenta de TikTok su experiencia en su último viaje en AVE, donde le intentaron robar la maleta. De hecho, el ladrón consiguió llevarse la maleta, pero la creadora de contenido consiguió atraparlo en la estación antes de que se diera a la fuga.

Su maleta, desaparecida

En su perfil, @maarta_diaz, cuenta con casi 6.000.000 de seguidores. El vídeo ya tiene más de 2 millones de visualizaciones.

Todo empezó cuando Díaz se subió al vagón y dejó su maleta en el compartimento, volviendo a Madrid desde Barcelona: "Estoy con mi móvil y veo que me está mirando un chico de una manera un poco rara".

La 'influencer' explicaba que no tenía nada que ver a cuando un seguidor la reconoce: "Normalmente, siempre hay buen rollo, pero aquí era todo muy raro, pero lo dejé pasar".

Díaz relata que al cabo de unos minutos, el chico se levantó y pasó de largo, y a ella, un rato después, le dio por mirar arriba, y su maleta ya no estaba: "Me puse en pie y comencé a buscarla, me estaba agobiando. Repetía en voz alta 'no está, no está'".

Mientras buscaba su maleta entre los vagones, apareció un chico de negro y con gorra, quién fue que le dijo que su maleta se la llevó un chico de azul, el mismo de quién la 'influencer' sospechaba.

"Salí del vagón y me lancé a buscarlo"

"Salí del vagón y me lancé a buscarlo. Estaba todo lleno de gente. Lo vi al fondo caminando tranquilamente con mi maleta. Me daba mucho miedo y estaba agobiada, porque digo: 'a ver si me va a hacer algo'". Sin embargo, ni siquiera opuso resistencia. "Se hizo el loco y no dijo nada. Yo estaba como en shock"

Al final del vídeo, Díaz lanza un mensaje de alerta a sus seguidores: "Id con mucho cuidado. No solo en Barcelona, sino en cualquier sitio: estaciones, aeropuertos… En un segundo te despistas y te han quitado todo".

Además, lanza un mensaje al inesperado héroe que le ayudó a recuperar la maleta: "Si me estás viendo, por favor, escríbeme. Me gustaría agradecerte mejor la ayuda que me diste. Tuviste un gesto enorme".

Su hermano, el 'YouTuber' Alphasniper97 publicó un tuit con relación al tema: "Pongo este tweet porque si tú eres el chico que ha ayudado a mi hermana y tienes prueba de ello, háblame al DM de Instagram, quiero darte un regalo".