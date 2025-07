El combate más caliente de la Velada de Ibai: "No me parece bien que saque esto aquí"

La Velada del Año 5 ya es una realidad. Quedan pocos días para que se celebre uno de los eventos más esperados. Por ello, Ibai Llanos decidió calentar motores con algo jamás visto en las anteriores ediciones: un cara a cara presencial con todos los streamers participantes.

Desde el anuncio de todos los combates, uno de los más polémicos ha sido el de la streamer mexicana Alana, exparticipante de La Velada del Año 4, contra Ari Geli, ya que promete ser uno de los enfrentamientos más igualados de todas las ediciones. No obstante, la mexicana parte con ventaja, pues el año pasado participó y ganó con facilidad.

El cara a cara entre ambas se fue de madre, ya que pasó de ser un pique habitual a algo más personal después de que Alana dijese que habían faltado el respeto a una amiga suya: "Ella me dijo que la pareja y los amigos de Ari se estaban burlando de ella, le hacían caras, señas, le gritaban cosas…".

Al instante, la catalana quiso frenar en seco a la streamer: "Yo no sabía nada la verdad, no me dijeron nada y si es así, pues te pido perdón, pero me parece raro que hayan actuado así la verdad, o sea".

La creadora de contenido reconoció que "si lo han hecho te pido perdón, pero me parece muy raro que mis amigos hayan hecho eso y se hayan reído de tu amiga por la cara, me parece muy raro la verdad".

Alana y Ari Geli / Youtube

Más reproches

No fue lo único que quiso echarle en cara a Ari Geli, debido a que "en ese momento yo recibí muchísimo hate porque detrás de cámaras me dijiste que nos tiráramos 'beef' y al final dijiste, no, yo no voy a decir nada".

La catalana respondió sin miramientos: "Esto no lo iba a sacar aquí porque, o sea, podríamos haberlo hablado, lo iba a hablar en privado, pero sí que vi, o sea, cuando terminó el cara a cara sí que vi muchos mensajes malos hacia ella".

También, no dudó en decir que "a mí me da mucha vergüenza hablar delante de cámara", a lo que finalizó diciendo "no me parece bien que digas esto aquí hasta subir un vídeo diciendo teníamos un pacto y que yo no lo cumplí".