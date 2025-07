Nika y Alejandro Sanz: cuando contar tu verdad se convierte en un castigo

Esta semana, Nika, exconcursante de 'Operación Triunfo 2', rompía su silencio con una confesión inesperada: hace 13 años que Alejandro Sanz no le habla. En plena promoción de su nuevo sencillo, 'Susi Okama', la cantante reveló que su relación con el artista, a quien conoció con 15 años en Puerto Rico, llegó a traspasar los límites de lo profesional. Sin dar más detalles, dejó claro que hubo un vínculo más allá de lo laboral. "Y hasta aquí", zanjó en su momento.

Pero hoy hemos visto las consecuencias reales de ese "hasta aquí". Nika ha aparecido en redes sociales visiblemente afectada, entre lágrimas, anunciando que detiene la promoción de su nuevo 'single' para protegerse emocionalmente. La ola de 'hate' que ha recibido tras desvelar su historia con Alejandro Sanz ha impactado directamente en su salud mental y en el bienestar de su familia. No ha culpado al cantante -de hecho, ni siquiera lo ha mencionado-, pero sí ha dejado entrever que la presión social, y especialmente el fandom del artista, han reaccionado con hostilidad a sus palabras y confesión.

Las Mamarazzis nos hemos puesto manos a la obra para entender un poco qué está pasando. El entorno de Alejandro Sanz nos asegura que el vínculo con Nika se habría desarrollado entre los años 2000 y 2003-2004, concretamente entre la gira de 'El alma al aire' y la promoción de 'No es lo mismo'. Fueron años intensos a nivel profesional, pero también cruciales en su vida personal del artista: seguía oficialmente con Jaydy Michel y, en 2001, nació su primera hija, Manuela. Un extrabajador del cantante nos asegura que lo que hubo entre Nika y Alejandro no fue algo puntual, sino sostenido en el tiempo, y que su final no fue precisamente pacífico. Pero Nika ha decidido parar y no dar más detalles, para protegerse, principalmente.

No es la única

Y Nika no ha sido la única a la que le ha salido caro contar su realidad. Hace unas semanas fue Ivet Playà quien confesó que pasó de ser una fan de Alejandro a convertirse en su amante y, posteriormente, empleada. Ivet denunció públicamente haber vivido una relación que describió como una "terrible pesadilla". Dijo sentirse "engañada, utilizada, humillada e incluso sucia". Su testimonio fue uno de los primeros en romper la imagen impecable de un artista que durante los últimos años ha estado alejado de polémicas. Y ya os avanzamos que este capítulo no está cerrado: Ivet tiene más cosas que contar, y seguro lo hará en breve.

Lo que queda claro es que no es fácil contar historias pasadas si afectan a personas con más poder y más repercusión mediática. El caso de ellas dos refleja perfectamente los efectos que puede tener romper el silencio, especialmente cuando se trata de figuras públicas rodeadas de lealtades fanáticas. Lo que Nika está viviendo es una muestra clara de cómo el linchamiento social puede silenciar incluso los testimonios más medidos y respetuosos. Porque aquí no se trata solo de Alejandro Sanz, ni de lo que ocurrió entre bastidores hace más de dos décadas. Se trata del precio que pagan algunas mujeres por hablar, por compartir su verdad, y de cómo esa verdad, en lugar de ser escuchada, muchas veces es arrasada por la marea del fanatismo y la intolerancia.

Hoy, Nika ha decidido frenar. Y no por miedo, sino por autoprotección. Nadie debería tener que elegir entre promocionar su música y seguir adelante con su trabajo, o proteger su salud mental. Ninguna historia merece ser silenciada, por muy incómoda que sea para otros.