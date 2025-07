¿Qué le pasó a Josep Lobató? Esta es la enfermedad que sufre el presentador

La reaparición de Josep Lobató en un plató de televisión tras siete años de ausencia ha sido mucho más que un simple regreso mediático; ha sido una lección magistral de vida, resiliencia y coraje. Para toda una generación, su nombre evoca el éxito arrollador del programa Ponte a Prueba en Europa FM, un espacio irreverente y fresco que le valió un prestigioso premio Ondas y lo consagró como una de las voces más carismáticas y prometedoras de la radio y la televisión española. Sin embargo, en 2015, esa voz que llenaba las ondas y conectaba con millones de jóvenes se apagó de forma abrupta y brutal, sumiendo al comunicador en un silencio forzoso y una batalla personal que ha librado lejos del foco público, pero con una determinación inquebrantable.

Su reciente visita al programa Y ahora Sonsoles ha permitido al público ponerle rostro y contexto a su larga lucha. Lejos de la imagen de locutor enérgico y locuaz, apareció un hombre que ha tenido que reconstruirse desde los cimientos, aprendiendo de nuevo a comunicarse y a vivir. Su historia no es una de lástima, sino de superación; un testimonio poderoso de que, incluso cuando se pierde la herramienta más esencial para tu profesión y tu vida, la voluntad humana puede encontrar nuevos caminos para expresarse y seguir adelante, convirtiendo la adversidad en un faro de inspiración.

Una enfermedad desmielinizante: el diagnóstico que lo cambió todo

Lo que apartó a Josep Lobató de su carrera en pleno apogeo fue una enfermedad desmielinizante, un término médico que engloba un grupo de trastornos que dañan la mielina, la capa protectora que recubre las fibras nerviosas del cerebro. Este daño interrumpe la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo, provocando un devastador efecto en cadena. En su caso, la enfermedad se manifestó como un Daño Cerebral Adquirido (DCA) que afectó gravemente el hemisferio izquierdo de su cerebro, el centro neurálgico del lenguaje. A esta ya de por sí terrible dolencia se sumó un ictus, que agravó las secuelas.

El resultado fue una afasia severa, una condición que le arrebató su capacidad para hablar, leer y escribir. Para un comunicador, perder la voz es el equivalente a que un pianista pierda sus manos. De la noche a la mañana, el joven presentador que construía su mundo a través de las palabras se encontró atrapado en un cuerpo que no respondía a sus órdenes verbales, incapaz de articular los pensamientos que bullían en su mente. Fue un golpe demoledor que lo obligó a empezar de cero, enfrentándose a un proceso de rehabilitación titánico que continúa a día de hoy.

Reaprender a comunicarse: una batalla diaria de esfuerzo y tecnología

La recuperación de Josep ha sido un camino lento, arduo y constante. Su rutina es la de un atleta de élite de la rehabilitación: acude tres veces por semana a la Asociación TraCE en Barcelona, donde dedica jornadas de ocho horas a un intenso programa que incluye logopedia, fisioterapia, talleres cognitivos y entrenamiento físico. Como él mismo ha transmitido, esta lucha no admite descanso. Sus amigos, como su inseparable David, confirman que tiene "deberes" y un estricto régimen de ejercicios. El progreso es gradual, medido en pequeños pero significativos avances. Hoy puede pronunciar palabras clave como "sí", "no", "café" y los nombres de sus padres, José y Ana, quienes han sido pilares fundamentales en su recuperación.

Ante la imposibilidad de mantener una conversación fluida, Josep ha desarrollado un ingenioso y eficaz sistema de comunicación alternativa. Su teléfono móvil se ha convertido en su nueva voz, utilizando aplicaciones que convierten texto en audio, así como un completo repertorio de imágenes y emojis para expresar ideas y emociones. Sus amigos y familiares han aprendido a interpretar este nuevo lenguaje, entendiendo que una nota de voz es la forma más directa de comunicarse con él, ya que, aunque no puede leer con fluidez, su capacidad de comprensión auditiva permanece intacta.

El optimismo como bandera: "No va conmigo estar de bajón"

Más allá de la terapia física y cognitiva, la principal herramienta de Josep Lobató ha sido su actitud. A pesar de haber "llorado mucho", como él mismo reconoce, ha rechazado de plano caer en el victimismo. Su lema, "no va conmigo estar de bajón", se ha convertido en el motor que impulsa su día a día. Ha aceptado su nueva realidad sin mirar atrás con rencor. No echa de menos su vida pasada; está centrado en construir su presente. Esta fortaleza mental se refleja en su vida social activa, que comparte con naturalidad en sus redes sociales. Se le ve disfrutando de conciertos, del teatro o incluso del karaoke, demostrando que su condición no le ha impedido seguir viviendo con plenitud.

Esta actitud ejemplar ha resonado en el mundo artístico, con figuras como Ruth Lorenzo, Blas Cantó o Rosa López enviándole mensajes de apoyo y admiración. Su historia trasciende lo personal para convertirse en un mensaje universal: la vida puede cambiar en un instante, pero la capacidad de adaptación y la negativa a rendirse son las que definen el resultado. Josep Lobató perdió su voz en las ondas, pero ha encontrado una mucho más potente: la de ser un ejemplo viviente de que, incluso en el más profundo de los silencios, siempre se puede encontrar una manera de hacerse oír.