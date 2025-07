El 'streamer' WestCol, en el hospital tras la fiesta de Lamine Yamal: "Nunca me había pasado y tengo que recuperarme"

Lamine Yamal ha cumplido la mayoría de edad envuelto en la polémica por la celebración de una fiesta que incluía chicas de imagen por altas cantidades de dinero y la contratación de personas con acondroplasia.

Más allá de las investigaciones sobre una posible vulneración de la ley, si algo ha quedado claro es que fue una fiesta digna de recordar. Varios compañeros de equipo asistieron a esta fiesta junto a celebridades musicales, como Bizarrap y Bad Gyal, a los no se les permitió grabar el evento.

Entre los invitados estaba el 'streamer' WestCol, a quien le será todavía más difícil de olvidar la celebración del cumpleaños, por las consecuencias físicas que le ha provocado. "Estoy jodido, ayer desentrené al fallo", ha explicado el creador de contenido en un vídeo en el hospital.

"Tengo un dolor de cabeza muy fuerte, muy muy muy fuerte, pero no es nada malo así grave. Nunca me había pasado y tengo que recuperarme, espero que lo que me estén inyectando no marque dopping", ha dicho entre bromas. "Yo venía muy enfermo de Miami y obviamente me forcé y mi cuerpo colapsó, pero no se preocupen. Me tengo que recuperar rápido que tengo que entrenar", ha finalizado.