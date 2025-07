María Pombo y Pablo Castellano esperan su tercer hijo

María Pombo y Pablo Castellano están de enhorabuena. Y es que tal y como ha revelado la revista '¡Hola!' en exclusiva a raíz de que se encendiesen las alarmas por unas 'sospechosas' imágenes con una "incipiente barriguita" -apenas apreciable- durante la celebración del bautizo de sus sobrinas María y Candela, hijas de su hermana Marta Pombo y Luis Zamallosa este fin de semana en Cantabria, la influencer está embarazada de su tercer hijo. Y, si todo va bien, en unos meses cumplirá su sueño de formar una familia numerosa junto al arquitecto.

La pareja así lo ha confirmado este martes por la noche con un vídeo emotivo en la playa con sus dos hijos bajo el texto: "I had a dream… I got everything I wanted (Tuve un sueño.... que tenía todo lo que quería)", verso de la canción de Billie Eilish.

Una futura paternidad que coincide con el décimo aniversario de la pareja (que se dio el 'sí quiero' en 2019) que, tras haber atravesado varios altibajos en su relación -y de confesar que acuden a terapia para 'reencontrarse', enamorarse todavía más el uno del otro, y alcanzar el equilibrio entre sus apretadas agendas profesionales y la exigencia de ser padres de dos niños pequeños-, están en su mejor momento.

Padres de Martín, de 4 años, y Vega, de 2, María y Pablo nunca han ocultado sus deseos de tener una familia numerosa. Un objetivo que cumplirán en unos meses, aunque por el momento apenas han trascendido detalles de su tercer hijo, cuyo sexo y fecha de nacimiento continúa siendo una incógnita a la espera de que pase un tiempo prudencial para gritar a los cuatro vientos que pronto se convertirán de nuevo en papás.

A finales de junio, precisamente, la pareja acudía en familia al estreno de 'Jurassic World' y el arquitecto dejaba entrever -aunque en ese momento no caímos en la cuenta- que la influencer estaba embarazada: "Después de tener dos hijos que ves que están sanos, lo único que pido es que nazca sano. Ya sea lo que sea da igual porque lo amas exactamente igual. Sea niña o niño, le amas igual. Así que yo quiero que nazca sano" expresaba. Unas declaraciones que ahora cobran todo el sentido.