El inesperado anuncio de Pablo Iglesias: "No seguiré..."

El tablero de la política y la academia española ha sido testigo de un movimiento inesperado. Pablo Iglesias, figura central en la política española de la última década, cofundador de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, ha anunciado que su etapa como docente en la Universidad Complutense de Madrid llega a su fin. Tras tres años impartiendo clases de Ciencia Política en la facultad que fue su cuna intelectual y el germen de su proyecto político, Iglesias no continuará en su puesto al no haber obtenido una de las plazas de profesor asociado a las que optaba.

El anuncio, realizado por él mismo a través de sus redes sociales, no solo cierra un capítulo en su biografía, sino que también abre un debate sobre los vericuetos de la carrera académica y el rol de las figuras públicas que deciden volver a las aulas. Su salida no se debe a una renuncia voluntaria, sino al resultado de un concurso público en el que, según sus propias palabras, el tribunal ha priorizado a otros candidatos con perfiles más adecuados para las materias ofertadas. Este hecho, cargado de simbolismo, marca un punto de inflexión en la trayectoria de un personaje que siempre ha reivindicado su identidad de profesor por encima de la de político.

Un concurso académico y el fin de una etapa

La noticia se origina en un proceso administrativo aparentemente rutinario: la convocatoria de plazas de profesor asociado en la Universidad Complutense. Pablo Iglesias, que ostentaba una de estas plazas desde 2022, se presentó a tres de los concursos para asegurar su continuidad. Sin embargo, el resultado no le fue favorable. Con la transparencia que le caracteriza en su comunicación directa, explicó que, aunque el proceso no ha concluido formalmente, las puntuaciones asignadas por el tribunal ya definen a los ganadores, y él no está entre ellos.

El argumento del tribunal, según Iglesias, es clave: se estimó que existían "varios candidatos con mejor experiencia profesional fuera de la docencia". Esta justificación es interesante, ya que la figura del profesor asociado está precisamente diseñada para incorporar al entorno universitario a profesionales que puedan aportar una visión práctica y externa. En este caso, la experiencia de haber sido Vicepresidente del Gobierno, eurodiputado y líder de un partido clave no ha sido valorada por encima de la de otros aspirantes. Esta decisión subraya la autonomía y los criterios específicos de los procesos de selección universitarios, que operan con una lógica distinta a la de la notoriedad pública o la relevancia política. Para Iglesias, la Complutense no es un lugar cualquiera; es el espacio donde se formó, donde impartió clases antes de fundar Podemos y adonde regresó tras abandonar la primera línea política, buscando un refugio en su "principal vocación".

Entre la vocación y la frustración

La reacción de Pablo Iglesias destila una mezcla de decepción y resiliencia. En su mensaje, no oculta su pesar: "Me habría encantado seguir dando clases en una facultad muy especial para mí, pero las cosas son así". Esta frase encapsula el golpe personal que supone abandonar un entorno tan significativo. Sin embargo, fiel a su estilo combativo, transforma inmediatamente el revés en un impulso para el futuro. La afirmación "trataré, como siempre, de que la frustración se convierta en el motor del entusiasmo" es una declaración de intenciones que trasciende lo meramente académico y se conecta con su ADN político.

Durante estos tres años, Iglesias ha manifestado en repetidas ocasiones su satisfacción con la docencia, describiéndola como una experiencia con la que ha "disfrutado enormemente" y que le ha permitido seguir formándose y conocer a "estudiantes excepcionales". Su identidad como profesor de Políticas ha sido un ancla constante a lo largo de su carrera, un rol que reivindicaba incluso en los momentos de mayor exposición mediática como líder político. Perder esta plataforma formal en la universidad pública representa, por tanto, algo más que un simple cambio laboral; es la interrupción de un proyecto vital que le conectaba con sus orígenes y le permitía influir en las nuevas generaciones desde el ámbito académico.

Nuevos horizontes y la persistencia en la arena ideológica

A pesar de este contratiempo, Pablo Iglesias no se retira de la esfera formativa ni del debate de ideas. Su anuncio deja claro que su actividad intelectual y política continuará por otros cauces, quizá incluso con mayor independencia. Por un lado, seguirá al frente del Diploma Superior de Educación mediática y comunicación política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), una posición que refuerza sus lazos con el pensamiento crítico y los movimientos progresistas de América Latina. Este vínculo internacional ha sido siempre una de las señas de identidad de su proyecto político.

Además, ya prepara un nuevo proyecto: un curso virtual de análisis político y estratégico dirigido a estudiantes y cuadros políticos tanto de España como de América Latina. Esta iniciativa muestra su adaptación a nuevos formatos y su determinación de seguir siendo una voz influyente en la formación ideológica. Aunque abandona el aula física de la Complutense, no renuncia a su papel de formador. Su futuro parece orientarse hacia plataformas más flexibles y de alcance global, consolidando su rol como comunicador y referente intelectual en el espacio de la izquierda, un terreno que cultiva a través de sus proyectos mediáticos y ahora, con renovado énfasis, a través de la formación online. Su salida de la universidad no es un adiós a la enseñanza, sino una reorientación de su trinchera en la batalla cultural.