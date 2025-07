Núria Marín: "No sé si Leonor será una buena reina, se necesita algo más que saber dónde está babor y estribor"

Después de su paso efímero por la cancelada 'La familia de la tele' (RTVE), la segunda Núria Marín (Viella y Medio Arán, Lleida; 1981) más famosa de Catalunya -con permiso de la exalcaldesa socialista de L'Hospitatlet de Llobretat, hoy delegada de la Generalitat en Madrid-, está enfocada ahora en un nuevo proyecto: el podcast 'Reales y revueltos' de la plataforma Podimo. La periodista del corazón y entretenimiento, escritora y 'tiktokera' que comenzó en la revista 'teenager' 'Súper pop', y la vimos en programas como 'Cazamariposas', 'La habitación del pánico' y en 'Sálvame', promete destapar "sin filtros, sin censura, y, por supuesto, sin reverencias los secretos más ocultos de las casas reales de todo el mundo.

Con su estilo desenfadado, directo y su humor afilado, "pero con mucho rigor histórico y político, y sin problemas para decir lo que otros callan", asegura, cada jueves estrena un nuevo capítulo de su 'royal salseo'. "A la gente que me sigue en Instagram o TikTok -672 mil y 2,5 millones de seguidores, respectivamente- les encantan estas historias y me pedían que me enrollara más y este formato me lo permite", confiesa. Además, cuenta con la opinión de expertos en crónica social, como Pilar Eyre o Martín Bianchi, y analistas políticos, como Toni Aira, para atreverse con capítulos "de los que nadie se atreve a hablar", como el que aborda cómo será el funeral de Juan Carlos I, y otras "mierdas de debajo de la alfombra", como el pasado nazi de muchas casas reales. La primera temporada son 12 capítulos, que está acabando de grabar.

¿Algún burofax de algún 'royal' indignado?

No, todo lo que decimos en el podcast está verificado, y más allá de que alguien se pueda molestar por las formas, existe la libertad de expresión. En el podcast tenemos una visión crítica y no cortesana, como la que tienen otros medios tradicionales, que, por sus circunstancias, a veces solo se quedan en comentar los 'looks' de las reinas y las princesas.

"No me caso con nadie, si algo no me gusta lo voy a decir. Creo que es lo que ha hecho que la gente confíe en mi criterio"

¿Se considera una rara avis en el mundo del corazón?

Sí, me considero 'outsider', pero también porque tengo la posibilidad de ir muy por libre y ser muy irreverente. Ya lo era cuando estaba en Mediaset, pero al salir de allí y tratar el salseo por mi cuenta, en mis redes y ahora también en el podcast, siento que tengo una libertad que no tenía antes. Tampoco he sido nunca una periodista de tener amistades con la gente de la que hablo. No me caso con nadie, si algo no me gusta lo voy a decir. Creo que es lo que ha hecho que la gente confíe en mi criterio.

Nuria Marín, experta en salseos de la realeza. / EPC

¿Cómo llegó este proyecto?

Hacía tiempo que los seguidores me lo reclamaban. Los vídeos cortos que hacía en redes se quedaban cortos. Y a la gente le gusta que le cuenten historias, cuentos, le gusta aprender, porque el 'royal' salseo mezcla cotilleo, política e historia, y eso es lo que queríamos que hubiera en 'Reales y revueltos', además de mucho diseño sonoro y un lenguaje muy gamberro, más de tú a tú.

¿Se encarga de cada episodio, sobre el emérito, Sofía, Leonor, la realeza nazi o Juana de Castilla, "nuestra histérica de referencia"...?

Hay un equipo grande detrás que busca en la hemeroteca, no estoy yo sola. Yo planteo los temas y el enfoque y estoy encima del guion. Este formato me permite divagar y explayarme durante 40 minutos sobre un tema y ofrecer el contexto histórico, cosa que no podría, por ejemplo, en la tele; donde tampoco podría abrir melones ni ser tan provocadora.

"Me han dicho que es de mal gusto tratar del funeral de Juan Carlos; pero es un asunto de Estado y alguien tiene que hablar de esto"

El capítulo del entierro del emérito ha sorprendido bastante.

Ha habido quien me ha dicho que es de mal gusto tratar este tema del funeral de Juan Carlos antes, pero no es verdad, todos los reyes tienen preparado su funeral en el momento en que son proclamados reyes, porque es un asunto de Estado. Alguien tiene que hablar de esto. Creo que está preparado, pero nadie nos está contando quién va a pagar una repatriación del féretro si muere en Abu Dabi. Para mí es un ejercicio democrático y periodístico hablar de este tema. Se ha publicado, por ejemplo, cómo será el funeral 'ecofriendly' de Carlos III, y aquí no sabemos nada. Hablar del funeral no es provocador, para mí lo es sacar en la revista su cumpleaños por todo lo alto y con sus hijas en Abu Dabi.

Después de entrevistar a varios expertos, ¿cómo cree que será?

Será un mix, pero también depende del gobierno que haya en esos momentos. Con el PP, habrá más cañonazos y reconocimientos. La prensa se va a llenar de artículos de qué gran persona y qué bien lo hizo. No creo que todo haya sido malo, pero en lo personal ha tenido un perfil muy machista, y en lo profesional, ha sido muy egoísta y ha mirado mucho por llenar sus bolsillos.

¿Cómo quedará el tema de la herencia?

Uy, otro melón... Porque Felipe VI dijo 'yo renuncio', pero no se puede renunciar a la herencia de alguien que está vivo. Creo que fue algo cosmético para desmarcarse de su padre y marcar una nueva ruta de la Familia Real. Pero, ¿realmente no va a heredar nada? Hay cosas que no se están explicando bien, y lo periodistas tampoco lo preguntamos, ni estamos ahí tocando las narices.

"Me parece que se está exagerando la vinculación de Leonor con el ejército"

La periodista catalan se pone la tiara de plástico para abordar los asuntos más jugosos de las casas reales europeas. / EPC

¿La prensa aquí es más servil que en otros países?

Sí, pero no creo que sea por culpa de los periodistas. Los medios al final son empresas, y tienen unos intereses y están muy pillados. Por eso defiendo tanto el trabajo que se hace desde los medios digitales y los podcast.

¿Cuál es su opinión de Leonor, a la que describe a veces como "un robot"?

Es difícil tener afecto por alguien a quien no conoces, y también me parece que se está exagerando su vinculación con el ejército. También estaría bien verla en otros ámbitos, por ejemplo, haciendo un voluntariado en un hospital o en un colegio, con niños. Me gustaría saber algo más de ella, qué piensa de la crisis de la vivienda, de la volada que están cogiendo los populismos entre la gente joven, los de su generación... No sé si será una buena reina, porque no sabemos qué piensa absolutamente de nada. Para ser una buena reina creo que se necesita algo más que saber qué es babor y estribor.

"Veo fatal a todas las monarquías europeas. Se autosabotean. Yo les doy un par de generaciones"

¿Ahí Letizia no ha podido meter mano?

No, porque Leonor no es la hija de Letizia, es la hija del Estado. Por eso con Sofía se va a desquitar. Creo que Letizia ha tomado conciencia del peso de la Corona con sus hijas.

¿Qué te parecen los primos de las princesas?

Ninguno ha decidido ser neurocirujano para ayudar a salvar vidas, por ejemplo, sino que se comportan igual que los hijos de famosos al uso, como si fueran la hija de Terelu: 'voy a vivir de los medios todo lo que pueda'. Pues, chica, no sé, teniendo todas las facilidades para estudiar y poder trabajar donde quieran han tirado por la vía fácil.

¿Cómo ve el futuro de las monarquías europeas?

Están todas fatal. Todas se autosabotean. Les doy un par de generaciones. La sociedad está cambiando y quizá los más jóvenes no terminan de entender ciertas cosas.