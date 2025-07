El público de Oasis abuchea a Liam Gallagher por dedicar una canción a Pep Guardiola: "¿A quién estáis abucheando?"

La banda británica Oasis continúa con su gira de reencuentro por el Reino Unido. Este viernes han hecho parada en Mánchester, ciudad natal de los hermanos Gallagher.

Quien no se ha querido perder el concierto ha sido el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, quien ha expresado su admiración por la banda en numerosas ocasiones. El técnico catalán acudió a Heaton Park con su hija, María Guardiola.

En el escenario, los líderes del grupo no puedieron evitar hacer referencia a una de sus pasiones, el fútbol, y concretamente al Manchester City, equipo del que son simpatizantes. Así que aprovechando la presencia del de Santpedor en la grada, los hermanos rockeros no pudieron evitar dedicarle una canción al que ellos consideran "el mejor entrenador de todos los tiempos".

Sin embargo, a sorpresa de todos, y especialmente a los hermanos Gallagher, la dedicatoria del cantante fue recibida con sonoros abucheos. Noel Gallagher reaccionó rápidamente y respondió de forma directa y contundente: "¿A quién coñ* estáis abucheando?", dijo en dos ocasiones.

La cámara enfocó entonces una figura a tamaño real de Pep Guardiola, con una bufanda del Manchester City, que se exhibía en el escenario. El público se animó y Liam inició la interpretación de D'You Know What I Mean.