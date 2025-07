Gala González, una boda de portada... y de matices

Esta semana, Hola publicaba en exclusiva la boda de Gala González y John Steiner, celebrada en Cadaqués. Un reportaje lleno de flores, estética glamurosa, fuegos artificiales y un escenario de cuento: “la isla privada del novio”. Pero, como suele pasar con los cuentos demasiado redondos, hay detalles que conviene matizar.

La boda se celebró en S’Aranella, una isla que lleva años siendo motivo de expedientes, críticas ecologistas y sanciones urbanísticas. Según Hola, se trata de “la isla del novio”, pero quienes conocen la zona saben que los propietarios de S’Arenella son tres, y uno de ellos es Stefano Romizi, empresario italiano que compró parte del terreno en los años 90. Que las Mamarazzis cayéramos en la cuenta de que algo chirriaba no ha gustado nada al novio, que se puso en contacto con nosotras visiblemente molesto. Quiso dejar claro que la isla “sí es privada” (que alguien le diga que en España no hay islas privadas), y que él la considera suya por vínculo familiar, ya que Romizi mantuvo durante años una relación sentimental con su madre, lo que lo convierte, según sus palabras, en su padrastro.

Pero ni el BOE ni el catastro funcionan con sentimientos, y la isla, aunque tenga zonas privadas, incluye tramos públicos y, por ley, no se pueden celebrar bodas allí. Gala, visiblemente incómoda con la polémica, asegura que el Ayuntamiento les concedió un permiso especial “para evento privado”. Ahora bien: el propio Ayuntamiento advirtió ya en 2016 que esa isla está clasificada como “suelo urbano subclase 4f”, una categoría que no permite usos recreativos como bodas, fiestas o eventos masivos. Es decir, que el marco legal está más para cenas tranquilas que para montar un bodorrio con más de 200 invitados. Pero les dieron permiso, según ella, así que avanti.

Lo curioso es que, mientras ellos se quejan que las Mamarazzis no explicamos bien los detalles, ellos mismos jugaban a omitir algunos. Por ejemplo: en ningún momento de la exclusiva mencionan el nombre de la isla —S’Aranella—, ni se aclara que el verdadero propietario es el padrastro. ¿Por qué? Pues porque algunos matices enturbiarían una narrativa idealizada. Porque no es lo mismo casarse en tu propia isla que en la isla del ex de tu madre. Y porque la isla lleva años en el punto de mira por ser escenario de fiestas privadas con DJs, catering y cientos de invitados llegados en barco. Todo muy chic, pero también muy denunciado por ecologistas y vecinos, que alertan del impacto ambiental y del descontrol. Ha habido varios expedientes abiertos por parte de la Generalitat y el consistorio de Cadaqués. No es exactamente lo que uno esperaría del “idílico refugio mediterráneo” que vendieron los novios. Pero claro, contando los detalles, quizás pierda un poco la magia, ¿no?

Y para los que, llegados hasta aquí, aún no sepan quien es Gala González, sobrina de Adolfo Domínguez, explicar que, aunque fue de las primeras influencers en nuestro país, hoy ya no se encuentra entre las más relevantes. Es una cuestión de datos objetivos y números. Gala tiene 1,7 millones de seguidores, pero su engagement está muy por debajo de figuras como María Pombo, Marta Díaz, Laura Escanes o Dulceida, que actualmente lideran el mercado de campañas y visibilidad real en redes. Su perfil es más editorial, menos viral.

Con todo expuesto, ahora sí, la boda fue muy bonita. Pero ni la isla era suya, ni la historia tan auténtica. Demasiado filtro, demasiada niebla. Cuando el decorado pesa más que la verdad, lo que hay es más guion que cuento.