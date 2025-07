Sofia Vergara lanza su primer proyecto en España: "Me encanta la comida, estar aquí, me encanta todo"

Sofia Vergara ha lanzado hace apenas una semana una colaboración con la marca cosmética española Cantabria Labs a la que ha dedidido llamar Toty, un apodo que usan las personas más allegadas con la actriz.

"Toty es como me llaman mis íntimos. A mi mamá y a mis amigas, les encanta esta línea", ha afirmado la actriz. Sofía lleva unos días en España con motivo de este nuevo proyecto profesional que presentó en Madrid. Y ahora, ha aprovechado su viaje al país para escaparse de vacaciones a Ibiza, donde ha compartido muchas imágenes de sus vacaciones en Instagram.

La artista colombiana parece estar disfrutando mucho de su estancia en el país. "Estoy encantada en España, un país que siempre me gustó desde la primera vez que estuve, hace 30 años. Hice un viaje en tren Al Ándalus en el sur de España y he regresado en muchas ocasiones", ha afirmado Vergara a raíz del evento con Cantabria Labs.

"España me encanta. Me encanta la comida, estar aquí, me encanta todo, todo lo que es España. Los hombres de España...", ha añadido la actriz. " En esos viajes fue cuando descubrí la cosmética española y la buena calidad que tiene, nada que ver con la americana".

También se ha visto a la actriz estos días en el yate Luminara, un barco lleno de famosos en el que Vergara se ha juntado con Tom Brady, Kylie Jenner o Ricky Martin.

En el pódcast de Martín Berrocal también demostró su pasión por el país al decirle la presentadora si había alguna pregunta que le gustaría que le hiciera. "Que si me gustaría tener un novio español", contesta Vergara. "Me encantaría, me encantan los españoles. Me llevo muy bien con los españoles. Quiero que tenga hijos, que sea ya cincuentón, que esté feliz con su carrera, que tenga éxito, no tiene que tener más plata que yo pero sí igual... Si tiene más, bien recibido, no me voy a quejar, pero menos no", detalla la actriz. "Que se cuide", agrega.