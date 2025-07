Sin rastro de la influencer catalana Triana Marrash: Comunicado sobre su extraña desaparición

La influencer española Triana Marrash, de 38 años de edad y originaria de Cataluña, se encuentra en paradero desconocido desde hace varios días. La alarma sobre su extraña ausencia comenzó a cundir el pasado fin de semana, generando una honda preocupación entre quienes la conocen y siguen su trayectoria. La creadora de contenido, habitualmente activa en sus plataformas digitales y teléfono, dejó de dar señales de vida en un momento clave, durante las celebraciones del Orgullo LGTBIQ+.

La situación se tornó particularmente inquietante cuando Triana no compareció en un evento en Madrid para el que había sido contratada. Los organizadores de esta fiesta, al no poder establecer contacto con ella por ninguna vía y confirmar que tampoco se encontraba en el hotel donde se esperaba que se alojara, se vieron obligados a emitir un comunicado público anunciando su ausencia forzosa. Este incumplimiento inesperado de un compromiso profesional, sumado a la falta de comunicación en un periodo de alta visibilidad social como el Orgullo, fue el primer indicio de que algo no iba bien, escalando la preocupación a niveles significativos.

La alarma salta en pleno Orgullo

El fin de semana transcurrió sin noticias de Triana, y al llegar el lunes, 7 de julio de 2025, la inquietud se elevó considerablemente. Ante la persistencia de la ausencia y la imposibilidad de localizarla, su familia tomó una medida drástica y necesaria: emitir un comunicado oficial. Este mensaje fue difundido a través de una cuenta secundaria de Triana a la que pudieron acceder, un detalle relevante dado que sus perfiles oficiales en redes sociales, que habitualmente utiliza para comunicarse, han sido desactivados. La familia ha manifestado no tener acceso a estas cuentas principales, lo que añade un factor desconcertante a la desaparición.

El desesperado comunicado familiar

El comunicado familiar, con fecha del lunes, confirma la gravedad de la situación y precisa la fecha exacta desde la que se desconoce el paradero de la influencer: “Comunicado oficial por parte de la familia de Triana: hago llegar este mensaje a todas las personas que tengan o hayan establecido contacto con Triana. Lleva desaparecida desde el día 4/07/2025 y no hay novedad hasta el momento.” El texto prosigue detallando el último contacto conocido: “La última vez que se le vio fue en su casa donde reside y se sabe que iba camino a Barcelona.” Este dato es crucial, ya que señala su último punto conocido y el destino hacia el que supuestamente se dirigía. La familia reitera la dificultad que enfrentan al no poder acceder a sus redes sociales principales, dependiendo únicamente de este perfil secundario, al que han logrado entrar gracias al uso del ordenador de Triana. Finalizan el mensaje haciendo un llamamiento a la colaboración ciudadana: “Cualquier aportación clara, por favor, escribid a este perfil, y se os facilitará un número de contacto. Gracias.” La solicitud de "aportación clara" subraya la necesidad de información fidedigna que pueda ayudar a esclarecer los hechos y dar con el paradero de Triana.

Últimas señales y vínculos personales

La angustia de los allegados de Triana Marrash quedó patente en la intervención de su mejor amiga, Laura Martínez, en un programa de televisión de Telecinco. Laura acudió al plató para pedir ayuda pública, compartiendo detalles sobre su última comunicación con la influencer. Según relató, la última vez que habló con Triana fue el 3 de julio, apenas un día antes de la fecha oficial de su desaparición y de su esperada aparición en el evento de Madrid. Laura Martínez destacó la gran ilusión que Triana tenía por este compromiso profesional, afirmando que estaba “súper ilusionada” con el evento. Esta circunstancia hace que su ausencia sea aún más extraña e inexplicable. La amiga de Triana fue categórica al descartar la posibilidad de que todo esto sea una broma o un juego, señalando la seriedad de la situación y el carácter inusual del comportamiento de Triana, lo que aumenta la preocupación sobre su bienestar.

Este suceso también pone de relieve ciertos aspectos de la vida personal de Triana que ella misma compartió públicamente hace relativamente poco tiempo. Hace poco más de un mes, la influencer concedió una entrevista al mismo programa de Telecinco, 'TardeAR', en la que habló sobre su vida en Dubái. En aquella ocasión, detalló que residía en la ciudad emiratí y que vivía “mantenida” por su pareja, a quien se refería como su “jefe árabe” y de quien mencionaba que estaba casado con otras tres mujeres. Si bien el texto no establece una conexión directa entre estos detalles de su vida privada y su posterior desaparición, sí ofrece un contexto sobre su situación personal, residencial y relacional en el periodo inmediatamente anterior a que se perdiera su rastro, añadiendo un elemento más al enigma.

La combinación de la falta de contacto, la desactivación de sus perfiles principales de redes sociales, el incumplimiento de un compromiso importante para ella y la última información sobre su supuesto destino hacia Barcelona, todo ello confirmado por el comunicado familiar y el testimonio de su mejor amiga, perfilan una situación de desaparición sumamente preocupante y extraña. La comunidad digital y su entorno más cercano permanecen a la espera de cualquier noticia o pista que pueda ayudar a encontrar a Triana Marrash y esclarecer las circunstancias que rodean su inesperada ausencia. La llamada de auxilio de su familia resuena en busca de colaboración para romper el silencio que, desde el 4 de julio de 2025, envuelve el paradero de la influencer catalana.