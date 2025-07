Michael Douglas huye este verano de Mallorca a la costa del País Vasco

Es decir, Jaume Matas ancla a Douglas en Mallorca y Prohens lo despacha a Getxo, porque la mansión veraniega alquilada por el actor se sitúa en el barrio señorial de Neguri. No ocultaremos que Catherine Zeta-Jones tiene un rodaje en la España norte, pero la huida va más allá de la coyuntura profesional, dado que la protagonista de ‘Chicago’ se ha inscrito en la Real Sociedad de Golf de Neguri, para jugar en el horizontalísimo y selecto club de La Galea. De hecho, y por si la afrenta a Deià no fuera suficiente, el productor de ‘Alguien voló sobre el nido del cuco’ se deshace en elogios hacia su lugar de veraneo, «una ciudad preciosa y tranquila en el Norte de España».

Neguri estaba el pasado martes a veinte grados, la mitad de Mallorca. Con el corazón ardiente en la mano, ¿dónde preferiría usted dormir esta noche? Douglas es un refugiado climático de élite, confirma la ruta migratoria de los mallorquines sabios que disfrutan de los meses veraniegos en la cornisa cantábrica o en los Pirineos. De nuevo, el dolor emerge al contemplar al protagonista de ‘La guerra de los Rose’ enamorado de su nuevo destino. En una visita donostiarra, presume de que «estoy aquí en el norte de España (emoticono de la enseña nacional), en la región vasca, en la bella ciudad de San Sebastián. ¿Cuántas ciudades conoces con una playa en su centro?» Francamente, nos quedamos con la antigua Deià, en las antípodas de la versión actual. Y desde aquí advertimos al protagonista de ‘Atracción fatal’ de que, a medio plazo, no hay escapatoria. Puedes correr, pero no puedes esconderte del sol implacable.

Siempre innovando, Son Sant Joan es el primer aeropuerto dirigido por el último obrero de una constructora subcontratada, que adopta decisiones trascendentales sobre la carga y resistencia de la ampliación del recinto, donde percibe un salario mínimo. Le recomendaríamos que buscara a un abogado para responder a las acusaciones de Aena, pero la asesoría legal escapa a nuestras funciones. Suponemos que el operario también es el responsable de las ocho personas atrapadas recientemente durante 45 minutos en un ascensor de Son Sant Joan, recalentadas a 28 grados antes de ser felizmente rescatadas por los bomberos del complejo aeroportuario.

Las víctimas de esta secuela de ‘Aterriza como puedas’ estaban acompañadas en su encierro en el aeropuerto por un palé de 600 kilos de grava. Los liberadores a trancas y barrancas les dijeron que el incidente sucede a menudo, y que el material de obra se transporta en estas condiciones poco recomendables por falta de montacargas. Antes de emitir los desmentidos guturales de ordenanza, recuerden que hay imágenes de la laboriosa operación de rescate de los atrapados, saltando a duras penas por encima del gigantesco depósito de piedras granulares. El placer de volar.

La situación de Son Sant Joan se complica por la actitud despectiva o desdeñosa de la dirección hacia los nativos, aunque en esta página no escucharán ni una palabra favorable a los aborígenes isleños. Comentarios en público del tenor de «ampliamos el McDonald’s porque ustedes llenan el McDonald’s» se parecen demasiado al «si no quieren pan, que coman pasteles (brioche)» de María Antonieta, y ya conocemos el triste desenlace de aquella historia. Nunca recrimines sus apetencias gastronómicas a los nativos, es la peor forma de apropiación cultural.

La autoridad farmacéutica de Balears amonesta que «las personas sanas no necesitan tomar suplementos vitamínicos, pueden ser peligrosos». Es decir, los equipara a drogas nocivas, y sabemos que en las sustancias tóxicas no se castiga al consumidor sino al traficante, como debe ser. La pregunta surge inmediata, ¿dónde se venden los suplementos vitamínicos y por qué no se actúa contra estos suministradores, por no emplear una palabra más venenosa? Ay, el capitalismo esencialmente corrupto y corruptor. Y lo mucho que nos gusta.

Benet Salellas, abogado de Jordi Cuixart en el procés, corrió peor suerte en el supremo con Santos Cerdán que el pasado febrero defendiendo en un juzgado de lo Penal de Palma un caso de estafa informática. Aquel pleito acabó con la feliz absolución de su representado, aquí lo tiene más difícil.

Reflexión dominical arqueológica: «La belleza en Mallorca es residual».