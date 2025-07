Jennifer Lopez enciende el verano posando antes de su concierto en Galicia con un bikini de la firma Commelle

Jennifer Lopez incendia las redes cada vez que posa en bikini. Y lo ha vuelto a hacer con el último modelo 'made in Galicia' que acaba de estrenar en tierras españolas, poco antes de iniciar su gira 'Up All Night' con un concierto, este martes, 8 de julio, en Pontevedra.

La diva del Bronx, de 55 años, tiene un cuerpazo cincelado a base de disciplina y coreografías, y todo lo que se pone le sienta de maravilla, aunque no tenga muchos metros de tela.

Este lunes, antes del 'show' en Pontevedra, la artista estadounidense se ha tomado un descanso y ha disfrutado del sol en el Eurostars Gran Hotel La Toja, un establecimiento de superlujo, en el municipio pontevedrés de O Grove.

Bikini de Commelle

La cantante de origen puertorriqueño ha publicado tres fotos en su perfil de Instagram en las que aparece vestida con un bikini, una camisa blanca anudada en la cintura y gafas de sol, sobre una tumbona amarilla junto a la piscina del hotel. "¡Hola España! Nos vemos pronto", ha escrito en un mensaje en español acompañado del emoticono de la bandera de España.

En una de las imágenes, en las que luce de espaldas, se identifica que el bikini de la cantante es el modelo 'Pent', uno de los más vendidos de la marca catalana Commelle, un modelo triangular con acabado metalizado, textura rayada y bies negro en contraste, que cuesta 175 euros. Es uno de los modelos 'top ventas' de la firma de 'beachwear' y 'prêt-à-porter' que hace cinco años pusieron en marcha Carla y Berta Donat, las hijas Totón Comella, de la diseñadora catalana que subió la ropa de baño a la pasarela.

En la publicación de JLo también ha incluido un vídeo en el que aparece viajando en coche y mirando por la ventanilla hacia el paisaje de Galicia.

Talla S

Tal como publica 'La Voz de Galicia', "como otro turista cualquiera", adquirió en A Toxa el traje de baño con el que posa. Lo hizo en una tienda del centro comercial La Aldea.

La propietaria de la tienda, llamada Velvet, cuenta al rotativo que quizá la cantante no esperaba encontrar tan buen tiempo y "pensó que en Galicia siempre llovía".

La diva pidió un "bikini negro, marrón o verde y que la braguita fuese de lazo. Pidió la talla S", describe el artículo. Al final se quedó con el modelo de Commelle.

Además de elogiar lo bien que le sienta el bikinazo a JLo, algunos usuarios también se han percatado de algunos moretones que se le notaban en las piernas.

Gira española

Lopez arranca este martes su gira española de 'Up All Night' en el Parque de Tafisa de Pontevedra, con un concierto de hora y media sin teloneros que comenzará a las 22.00 horas horas.

La artista, que además de cantante es actriz, bailarina y empresaria, se subirá a un escenario que tiene 16 metros de alto y cerca de 30 de boca, acompañada de su cuerpo de baile y un montaje con pantallas y luces.

Después de Pontevedra, Lopez dará conciertos en Cádiz (10 de julio), Fuengirola (11 de julio), Madrid (13 de julio), Barcelona (15 de julio), Bilbao (16 de julio) y Tenerife (18 de julio).

Durante el verano llevará su gira por ciudades de Hungría, Italia, Turquía, Polonia, Rumanía, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Kazajistán, Uzbekistán y Armenia.