El fenómeno Gracie Abrams, la hija de J. J. Abrams, novia de Paul Mescal y protegida de Taylor Swift que abre el Cruïlla

Imagina por un momento ser la hija del productor J.J. Abrams, estar saliendo con Paul Mescal y ser la protegida de Taylor Swift. Pues así es la vida de la joven cantante y compositora Gracie Abrams, que este miércoles abre la 15º edición del Festival Cruïlla.

Con tan solo 25 años, nacida el 7 de septiembre de 1999 en Los Ángeles, Abrams ha logrado conquistar un sinfín de corazones alrededor de todo el mundo. Y aunque sea la hija del productor y director J.J. Abrams, conocido como el creador de la mítica serie 'Lost' y quien además ha dirigido películas como 'Super 8' o revitalizado franquicias como 'Star Trek' y 'Star Wars', no fue hasta el año pasado cuando saltó a la fama mundialmente. En 2024 su segundo y último disco hasta la fecha, 'The Secret of Us' (2024), se viralizó en redes sociales y logró encumbrarla como uno de los fenómenos pop del momento.

Sin embargo, la mediana de tres hermanos e hija de J.J. Abrams y la también productora Katie McGrath reniega a ser una 'nepobaby' -famosos por ser hijos de- más. Su carrera, de hecho, se cocinó a fuego lento hasta que tomó vuelo de golpe. Antes de alcanzar la popularidad global, actuó como telonera de Taylor Swift y Olivia Rodrigo.

Caracterizada por un estilo pop suave, a menudo con influencias del folk-pop e indie pop, Abrams ya acumula más de 50 millones de oyentes mensuales en Spotify. Sigue la estela de artistas como Taylor Swift y entre sus influencias confesas están Joni Mitchell, Simon & Garfunkel, Elvis Costello, Bon Iver, Elliott Smith, Kate Bush, The 1975, James Blake, Lorde, Metric, The Killers y Phoebe Bridgers.

Pero el fenómeno de Gracie Abrams se debe principalmente a una cosa: la magia de internet y su brujería, el algoritmo. 'I Love You, I'm Sorry', 'That's So True', 'Close to You', o 'I miss you, I'm sorry' son algunos de sus éxitos más virales. Temas que no solo encabezan el ranking de canciones virales de TikTok, sino que además protagonizan infinidad de 'trends' y la proclaman así una de las 'it girls' del momento. Con lo que tras el ascenso relámpago que ha pegado en los últimos meses su carrera, la cantante ha pasado de dirigirse de públicos reducidos a multitudinarios.

Musa de una nueva generación de 'swifties', sus desgarradoras letras llegan al alma de sus seguidores como una suave caricia o un fresco suspiro de primavera. Sirviéndose de sus vivencias personales más íntimas para componer, Abrams transmite a la perfección sus sentimientos en canciones que retumban en las cabezas de sus fans. A través de letras sensibles consigue apelar al lado más vulnerable de sus feligreses, empapándose así de temas relacionados con el amor, el desamor y las relaciones.

El comienzo de una joven promesa

"Nunca quise ser intérprete. Solo quería escribir", confesaba la angelina en una entrevista para 'The Times' el pasado agosto. Sin embargo, su interés por escribir desde tan temprana edad tiene un motivo: "Mi profesora de tercer curso, Amy, a quien adoraba, nos animó a escribir un diario y nos regaló unos pequeños diarios de bolsillo del tamaño de la palma de la mano. Ella no leía lo que escribíamos, pero comprobaba las fechas para ver si lo hacíamos de manera constante. Me hizo escribir en general y descubrí que era mi forma favorita de pasar el tiempo. De hecho, prefería expresarme allí en lugar de hacerlo cara a cara con otra persona. Y luego llegó la música porque tuve la suerte de crecer en una casa con piano. Pero siempre dejaba de escribir en el piano cuando escuchaba pasos porque no era para nadie más que para mí. Esa es la historia del origen", compartía en una entrevista con 'Vogue'.

Y es que antes de codearse con las élites de la industria, Abrams publicó tanto piezas propias como versiones de temas conocidos en YouTube. La sensación musical del TikTok, tras graduarse de la secundaria en 2018, empezó a estudiar relaciones internacionales en Barnard College. Pero pronto descubrió que ese no era su camino, y un año más tarde decidió abandonar los estudios para volcarse en la música por completo.

Su carrera musical

Nos remontamos a octubre de 2019, cuando la cantante lazó su primer debut 'Mean it', bajo el sello de Interscope Records. A continuación, publicó 'Stay', pero no fue hasta julio de 2020 que estrenó su primer EP, 'Minor' donde presentó temas como 'I miss you, I’m sorry' y 'Friend'.

Más adelante, en marzo de 2021, Abrams sacó un nuevo sencillo junto a Benny Blanco titulado 'Unlearn'. En mayo de ese mismo año, lanzó el sencillo 'Mess It Up' y en octubre 'Feels Like'. En noviembre de 2021, la cantautora anunció su segundo proyecto, 'This Is What It Feels Like'.

Para consagrarse como artista y ganar mayor reconocimiento, en 2022, se unió a la gira de Olivia Rodrigo como acto secundario de su 'Sour Tour', permitiéndole llegar a mayores audiencias.

A principios de 2023, debutó con su primer álbum titulado 'Good riddance'. El disco fue abrazado por la crítica y supuso un gran salto en su carrera. Alcanzada una mayor madurez en su estilo, Abrams presentaba canciones como 'Best', 'I know it won't work' o 'Full machine'.

Con el lanzamiento de su primer álbum, en 2023 estuvo de gira mundial con su 'Good Riddance Tour'. Además, también actuó como telonera en la gira de 'The Eras Tour' de su gran amiga Taylor Swift, abriendo así varios espectáculos de la primera y segunda parte de la serie de conciertos estadounidenses.

Ya en 2024, estrenó en mayo su canción 'Risk', que sería el primer sencillo de su próximo álbum. En junio de ese mismo año, sacó 'Close To You' y el 21 de ese mes, publicó su segundo álbum, 'The Secret Of Us'. Su último disco hasta la fecha y bajo el sello de garantía de Aaron Dessner incluía una colaboración con Taylor Swift, 'Us', que causó una gran sensación entre los 'swifties'.

Ahora, este 2025 se encuentra en la gira europea de 'The Secret Of Us Tour'.

Su suave y emotiva voz y sus melodías melancólicas lograron llevarla hasta la alfombra roja de los Grammy, consolidándola como uno de los talentos emergentes del negocio discográfico. En 2024, su álbum 'Good Riddance' le otorgó una nominación a 'Mejor Artista Nuevo' en la 66ª edición de los premios. Un año después, en 2025, fue nominada en la categoría 'Mejor Actuación de Dúo' junto a Taylor Swift.

Un amor de cuento de TikTok

Más allá de su música, Gracie Abrams también es conocida por estar saliendo con uno de los actores del momento. Paul Mescal, conocido por protagonizar 'Gladiator 2', 'Normal People' o 'Aftersun', y Abrams podrían llevar saliendo más de un año. A pesar de que la pareja prefiera alejar su relación del foco público - nunca han posado juntos en público ni tampoco se han pronunciado al respecto y no hay demasiadas fotos de los paparazzi-, son una de las relaciones más veneradas, acaparando una multitud de titulares y comentarios en redes.

Su noviazgo se ha mantenido tan en secreto que incluso se empezó a rumorear sobre una posible ruptura. Sin embargo, tras el pasado Festival de Glastonbury, la cantante compartió varios 'stories' en Instagram, entre las cuales había un cariñoso vídeo junto al actor que ha sido interpretado enseguida como una confirmación de su romance.

Su dulce voz y sus letras íntimas no solo la convierten en una talentosa música, sino también en todo un icono cultural. Con su estética 'cutie', el corte de pelo 'bob' y acompañada por su guitarra ha logrado cautivar a millones de seguidores. La guinda del pastel es su reciente nombramiento como embajadora de Chanel.