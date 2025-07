Dos solteros de 'First dates' se enzarzan en una discusión sobre Andalucía y Catalunya: "Badalona es muy agitanado"

Una vez más, 'First dates' ha protagonizado un curioso encuentro entre desconocidos. El restaurante del famoso programa de Cuatro fue el lugar de encuentro de la cita entre Estefanía y Rodrigo, y la polémica que los envolvió: Badalona y sus calles.

En la noche del lunes, Carlos Sobera daba la bienvenida a Estefanía, de 42 años, viviendo en Motril (Granada), pero originaria de Badalona. Hacía lo mismo con Rodrigo, de 37 años y de Jaén.

Estefanía y Rodrigo, cero conexión

Ella se mostró con una personalidad muy fuerte, enseñando sus numerosos tatuajes: "'Tengo unos 150. La pasión por los tatuajes empezó cuando me puse el nombre de mi hijo''.

Respecto a su presencia en el programa de citas, Estefanía fue contundente: "El mercado está muy mal". Aun así, explicaba que no pierde la esperanza y que busca alguien "que esté todo el día riendo y de broma. Me da igual el físico, me tiene que impactar''.

Rodrigo, que es empresario, por su parte, se quedó sin palabras al conocer a Estefanía. ''El chico, cuando me ha visto, habrá pensado 'cuántos tatuajes''', comentaba ella entre risas.

Una vez empezada la cita, ya se veía que la conexión era inexistente: ''No es mi prototipo de mujer'', explicaba él. ''Es un 'viejoven' apañado'', comentaba ella.

"Badalona es muy agitanado y está sucio"

Pero la cita aún no había llegado a su punto más bajo. Rodrigo contó que él estuvo viviendo una temporada en Barcelona, y que nunca le ha gustado: "He chocado mucho con la gente allí. Ellos tienen una cultura de ser un poco... al contrario de los andaluces. Yo mi Andalucía ya no la cambio, porque al final tenemos un corazón de otra manera…'', explicaba el jienense.

Estefanía, por su parte, explicaba su situación revertida, la de una catalana en Andalucía: ''Yo soy muy abierta y aquí les cuesta un poco. Cuando te ven así, dicen '¿de dónde viene esta?'. Están muy apalancados, no disfrutan de unas risas con una guitarra fuera, y yo vengo de un barrio así, en Badalona''.

Aquí fue cuando Rodrigo desató la polémica, al referirse a Badalona: ''Es muy agitanado. Deja un poco que desear. La gente tira las cosas por ahí... está muy sucio''. La respuesta de Estefanía fue cambiar la cara de forma radical, al escuchar las palabras de su cita sobre su ciudad: "Yo nunca tiro las cosas por ahí. ¡Soy de allí... no digas eso!", respondía enfadada.

Para sorpresa de nadie, cuando llegó el momento final para decidir si había una segunda cita, no hubo debate: los dos dijeron que no. "Como pareja no congeniamos ni con cola", decía de forma contundente ella.