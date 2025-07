El divertido encuentro entre Carlos Alcaraz y Tom Holland: "Cuando quieras podemos jugar, escríbeme"

El español Carlos Alcaraz ultimó los preparativos para los cuartos de final de Wimbledon calentando junto a Ben Shelton y con la visita especial de Tom Holland, el actor que da vida a 'Spiderman'.

Holland, uno de los actores de más renombre del momento, apareció en los últimos minutos del calentamiento que realizó este martes Alcaraz en el All England Club para fotografiarse con el español y desearle suerte en su partido que se disputará más tarde en la pista central.

"He oído que te gusta el golf, que le das bien", le dijo Carlos Alcaraz al actor que encarna 'Spiderman'. "Cuando quieras podemos jugar. Escríbeme y jugamos", le respondió Tom, un intercambio de palabras que ha gustado mucho a los 'fans'.

"Tengo la agenda un poco apretada, pero una vez que termine Wimbledon, ¿por qué no?. Tengo que mejorar un poco mi golf. Pero es un lugar, un deporte, que me ayuda mucho a desconectar un poco. Un partido de golf siempre me viene bien", dijo tras jugar contra Andrey Rublev por la pregunta de un periodista que lo retó a enfrentarse al exjugador de críquet Stuart Broad.

El murciano hizo ejercicios de una hora junto al estadounidense Shelton, un zurdo como Norrie. El partido se disputará en la pista central de Wimbledon cuando acaben Aryna Sabalenka y Laura Siegemund.