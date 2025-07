Ben Affleck siente pena por el nuevo novio de Jennifer Lopez, el actor Brett Goldstein: "No sabe lo que se le viene encima"

Ben Affleck ha confirmado de manera involuntaria que su exmujer, Jennifer López, estaría saliendo con el actor británico Brett Goldstein, con quien la diva del Bronx coprotagoniza su nueva comedia romántica, 'Office Romance'.

La cantante y actriz, de 55 años, y el intérprete conocido por su participación en la serie 'Ted Laso' y 'Thor: Love and Thunder', entre otras producciones, y de 44 años, fueron sorprendidos en actitud cariñosa durante el rodaje del filme en República Republicana, y en la fiesta del final de dicho rodaje, tras la cual, se fueron a cenar juntos.

Es la primera vez que a la estrella de 'Estafadoras de Wall Street' se la vincula sentimentalmente con otro hombre, tras su trágica separación de Affleck, de 52 años, quien puso fin a su matrimonio de dos años el año pasado.

"No sabe lo que se le viene encima", han comentado desde el entorno de Affleck que habría dicho el actor sobre el nuevo romance del que ya se habla en Hollywood, según publica el medio 'Radar Online'.

"Él está al tanto de lo que está pasando con ella y Brett y no quiere privar a Jennifer del derecho a hacer lo que quiera", relata una fuente a la citada publicación. En este sentido, también habrían dicho que Affleck "cree que Brett debería salir de ahí si sabe lo que le conviene, porque está claramente demasiado deslumbrado por los encantos de Jennifer como para darse cuenta de lo que le espera".

"Destrozado y escupido"

Asimismo, el informante ha manifestado que Ben Affleck "siente lástima por Brett; se da cuenta de que es un tipo agradable y modesto que será destrozado y escupido" por su ex esposa.

Por último, Affleck habría afirmado que "Jennifer puede ser muy dura con los hombres". Por lo que le desea "suerte a Brett", porque "Jennifer es exigente, tiene un agitado estilo de vida que no todos pueden aguantar. Yo no pude, y me considero alguien bastante equilibrado".