María José Gómez, experta en protocolo: "Si te invitan a una cena, no lleves vino si no quieres molestar a los anfitriones"

María José Gómez y Verdú (Alicante, 1982) es desde abril un nuevo rostro televisivo, pues ha fichado como colaboradora de 'Zapeando', no para comentar los programas de la tele en la desenfadada tertulia siestera de LaSexta de Miqui Nadal, Quique Peinado y Cristina Pedroche, sino para explicar errores que cometemos en la mesa, como la forma correcta de comer las croquetas o la última moda viral y muy loca de TikTok de servir la tarta en copa de vino.

Eso es "una guarrada", según la experta en protocolo, que antes de la tele llevaba dos años 'impartiendo clases' de saber estar en Instagram, donde acumula casi 670 mil seguidores, gracias a sus divertidos vídeos sobre buenas maneras, desde la mejor forma de comer mejillones hasta el dilema entre mojar y no mojar la galletita en el té, 'of course'.

"Profesionalmente me dedico a dar clases en la Escuela Internacional de Protocolo de Valencia", cuenta la creadora de contenido que, a petición de sus fans se ha decidido a escribir su primer libro, 'Protocolo Pop. El manual definitivo del saber estar' (Magazzini Salani). "Me pedían un recopilatorio físico donde encontrar todos los consejos en lugar de ir buscando en los 'reels'", cuenta. Su parroquia la componen un 75% mujeres, de entre 24 y 65 años, aunque últimamente la han empezado a seguir más hombres, "por eso estoy subiendo consejos de vestimenta de caballeros", asegura [no se pierdan el vídeo del 'protocolo de los calcetines', divertidísimo].

Subidón de autoestima

A los que se preguntan si esto del protocolo y la etiqueta es algo muy rancio, la experta responde: "La gente lo asocia a los reyes y la nobleza, y es verdad que nació en una corte, la del rey Sol, pero hoy en día se puede aplicar absolutamente a todo. Desde el momento que entramos en un ascensor o en una tienda y decimos unos buenos días con una sonrisa, ya lo estamos aplicando", asegura. También explica que estas normas "son más que gestos superficiales, son herramientas para conectar con los demás y vivir con respeto. Al ponerlas en práctica, hacemos más agradable la vida de los otros y nuestra autoestima crece".

"María Jesús Montero suele ir demasiado llamativa. En el funeral del papa, por ejemplo, llevaba la falda muy corta, mostrando las rodillas"

Dominar la situación "te hace sentir más tranquila y segura", confiesa la profesora, que cree que "cuanto antes los niños conozcan estas normas, mejor, porque de grandes les saldrán de forma natural, no impostada, y podrán moverse mejor en todos los círculos sociales".

"Donde hay educación no hay distinción de clases" es el lema de esta fan de las buenas maneras.

Asignatura pendiente

Por ella, "el aprendizaje de estas normas debería volver a darse en la escuela como la asignatura de urbanidad que había antes", dice, y como mínimo las criaturas "lo deberían ver en casa".

Lo del "pop" del título es porque en este manual no caben antiguallas obsoletas, cuando "el caballero entraba primero a un restaurante para ver que todo estuviese bien y luego dejaba pasar a la mujer y a la familia", describe, pero sí incluye novedades 2.0, como la 'netiqueta', la cortesía aplicada al mundo digital. Por ejemplo, aconseja usar "con cuentagotas los emojis, uno o dos máximo por correo". 😉

"El Rey es el máximo exponente de la etiqueta en España, mientras la Reina está en proceso, puede mejorar"

María José reprende a nuestras políticas por no seguir un 'dress code' formal o neutro. "Por ejemplo, podrían elegir un traje chaqueta o una blusa y un pantalón sencillos, en lugar de ciertos vestidos, como María Jesús Montero, que suele ir demasiado llamativa. En el funeral del papa, por ejemplo, llevaba la falda muy corta, mostrando las rodillas", tacha.

Letizia, "en proceso"

A su juicio, el Rey "es el máximo exponente de la etiqueta en España", mientras la Reina "está en proceso, puede mejorar", arguye.

¿Por qué? "Él se formó desde pequeño y ella hizo una carrera y a veces se le olvida que su rol es el de reina. En la feria del libro de Madrid estuvo haciendo preguntas como una periodista y haciéndose 'selfies'", relata.

En todo caso, la experta ofrece un supertruco para salir de cualquier situación embarazosa: "una sonrisa verdadera". Y asegura que las "palabras mágicas, aunque se hayan perdido mucho" son "gracias", "por favor", "de nada" y saludar, insiste.

"Hablar con la boca llena: es una cosa que no soporto y que se ve cada vez más a menudo"

María José defiende que "alrededor de la mesa entran en juego muchísimas cosas importantes de estas normas sociales, además de una buena conversación". Todo eso, defiende, es una oportunidad excelente de compartir con los más pequeños, para que se vayan entrenando en el arte de la educación.

El colmo en la mesa

Por ejemplo, ¿lo peor que se puede hacer en la mesa? "Hablar con la boca llena. Es una cosa que no soporto y que se ve cada vez más a menudo", dice. El colmo, "cuando sale algo disparado de la boca", se indigna.

En su libro también explica que "es una superstición sin sentido que la sal no se pueda pasar directamente a la mano como absolutamente todos los objetos, o lo de que el bolso no se deba dejar en el suelo porque se va el dinero", ríe.

"Prohibido chupar las cabezas de las gambas"

Que sepan ustedes que lo de enrollar los espaguetis ayudándose de una cuchara que parecía tan fino es incorrecto; el protocolo dice que "hay que coger dos o tres hilos y enrollarlos en un lado del plato, y jamás absorber; se puede acompañar con el tenedor".

Las croquetas y la tortilla, incluida la de patatas, "se comen solo con el tenedor, sin cuchillo"; las gambas, depende, "si son pequeñas y estamos en un chiringuito, se pueden pelar con los dedos, pero prohibido chupar la cabeza", recuerda.

"Todos los ruidos extras hay que eliminarlos a la mesa", insiste.

Cuando te invitan a una cena, es de mala educación hacia los anfitriones llegar más de 10 minutos tarde, pero también anticiparse otro tanto, "porque podrían estar arreglando la casa aún". Y, por supuesto, "no lleves el vino a menos que indiques que es para que lo disfruten ellos en privado. El vino de la cena seguramente ya lo han elegido para que maride con el menú", aconseja. "Si quieres llevar algo, bombones o un licor para la sobremesa", zanja.