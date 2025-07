Pregunta a su profesor antes de un examen y su respuesta se vuelve viral: "Yo tampoco lo tengo claro..."

A menudo se hacen virales en las redes sociales situaciones surrealistas relacionadas con profesores o universidades. Ya sea explicaciones, correcciones o cualquier situación que pueda parecer divertida como para ser compartida por redes sociales.

Es lo que le ha pasado a la usuaria en la red social X llamada @sofixprefix, que ha compartido una captura de pantalla de un correo que ha recibido de su profesor a una pregunta que le hacía: "Envío un correo a un profesor porque no sé dónde se hace el examen de mañana...".

"Yo tampoco lo tengo claro... mañana vemos"

La captura de pantalla del correo del profesor en respuesta a la petición de la alumna es lo que se ha hecho viral. El profesor le respondió: "Buenas noches, yo tampoco lo tengo claro. Mañana vemos, tranquila. Salud". El tuit tiene, a comienzos de julio, más de 5.100 me gusta y más de 152.000 visualizaciones.

Pese a la surrealista respuesta, que fue la noche anterior al examen -el pasado día 24-, la usuaria salió en defensa de su profesor: "Hay que decir que es el profe más majo de la historia, me ha enviado un correo a las 8:42 diciéndome el aula. Cuando he llegado me ha dicho que estaba en el sitio correcto. ¡Lo amo!".