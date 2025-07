Ilia Topuria, puñetazos y salpicaduras de sangre en horario protegido

En cualquier otra circunstancia, el vídeo de un joven dando a otro joven semiinconsciente puñetazos que hacen saltar sangre en todas direcciones se censuraría por brutal y poco edificante. Pero estamos hablando de Ilia Topuria, que ha salido en portada de algunos diarios y que al parecer es una nueva estrella deportiva española, así que lo que en otros casos se consideraría una salvajada inaceptable se ha convertido esta semana en una gesta atlética. A Topuria lo ha llegado a recibir en la Moncloa Pedro Sánchez, como recordaba en este diario Albert Guasch, así que es innegable que tiene un gran apoyo institucional.

Pero pasa que la imagen de Topuria rematando en el suelo a su rival no casa con los relatos asépticos de superación y de sana competencia deportiva. Esto ya no es boxeo, no hay guantes, apenas hay reglas, cuesta encontrar la nobleza que reivindican los defensores de los deportes con más contacto físico. Las artes marciales mixtas no son, desde luego, aptas para una emisión televisiva que están viendo niños. No solo por la crudeza de las imágenes, sino también porque Topuria y otros luchadores tienen mucho ascendente sobre los menores, están de moda, y no sería conveniente que los patios de los colegios se llenaran de imitaciones demasiado realistas de los combates de esa especialidad.

Lo denunciaba en un tuit el prestigioso periodista deportivo Antoni Daimiel: "He visto en un canal en abierto, a las 14.59 horas, a Topuria machacando la cara de su rival a puñetazos contra el suelo, con sangre salpicando". Acompañaba ese texto de otro, de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que dice: "Está prohibida la emisión de contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores, y en particular la de aquellos programas que incluyan escenas de pornografía, maltrato, violencia de género o violencia gratuita".