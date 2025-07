Bodas: ¿sigue siendo el alcohol un invitado imprescindible en los enlaces de las nuevas generaciones?

La Generación Z (aquellos nacidos entre 1997 y 2012) ya representan casi el 20% de las parejas que se casan en España, según el 'Informe del Sector Nupcial 2025' de Bodas.net. Su forma de vida está haciendo que la manera de celebrar las bodas también esté cambiando: menos protocolos, más diversión, más personalización... pero, ¿menos alcohol?

Bodas.net, portal y app de referencia en el sector nupcial, ha lanzado esta pregunta a las parejas que están organizando su boda con el objetivo de saber si este tipo de bebidas siguen siendo un imprescindible el día de la boda o si, por el contrario, esto también está cambiando con la llegada al altar de las nuevas generaciones.

Un ‘sí, quiero’ rotundo

Cada vez son más los que dicen que las generaciones son más saludables, hacen más deporte y se preocupan por lo que comen y beben. Pero, ¿sucede lo mismo en un día tan festivo como es una boda? Según el citado informe, el 94% de las parejas afirma que se sirvió alcohol en su boda. Un dato que deja entrever que las nuevas generaciones siguen apostando por la tradición de servir bebidas alcohólicas en un día tan festivo como es el de la boda. Además, según una encuesta lanzada en la comunidad de Bodas.net, para el 81% de las parejas es imprescindible.

Y parece que esto no es solo percepción de las parejas, si no también de los profesionales. Albert de O’Drink Coctelería Molecular asegura que "no se ha notado una disminución del consumo de alcohol en las bodas".

Cambios en la barra libre

Donde sí se aprecia una ligera bajada es en la contratación de la barra libre para la fiesta final de boda: el 58% de las parejas contrata los servicios de barra libre, según el informe, un 4% menos que en comparación con el año anterior, cuando se situaba en el 62%.

De estas, el 71% contrató este servicio con horas limitadas, mientras que el 13% optó por un servicio con horas ilimitadas.

Alternativas

Los 'mocktails', o lo que es lo mismo, cócteles sin alcohol, se están convirtiendo en una opción (y en una alternativa) cada vez más demandada en las bodas. "Los mocktails están de moda. Cada vez se trabaja más en este tipo de cócteles para que estén a la altura de los clásicos con alcohol", asegura Albert. Y es que para el 44% de las parejas servir 'mocktails' se convierte en un imprescindible del gran día.

La alta demanda de este tipo de cócteles y la gran variedad de bebidas sin alcohol que se encuentran en el mercado (vino, cavas, vermuts o ron) permite a los profesionales de la coctelería ofrecer un sinfín de alternativas: "Se puede hacer cualquier cóctel que se desee sin alcohol y que tenga mucho parecido al cóctel original", comenta Albert, que en su carta de cócteles ya cuenta con un tercio de ellos sin alcohol.