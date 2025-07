Tu jeta nos suena: Juan Carlos I y Bertín

Julio es el mes de los cierres de temporada y el de las tardes sin deberes ni pupitre. Julio huele a vacaciones que aún no han comenzado y a verano infinito. Cierres de etapa y balances emocionales que miran al futuro, por eso no sorprende que Juan Carlos I haya elegido este mes para anunciar sus esperadas memorias. Porque si todo el mundo está revisando su historia, él no iba a ser menos.

El libro se llamará ‘Reconciliación’ y verá la luz el 12 de noviembre, justo antes de que se cumplan 50 años de su proclamación como rey. Bien de simbolismo, para que haya una excusa que brille un poco. La autora es Laurence Debray, fan de Don Juan Carlos y biógrafa entregada, además de una de las poquísimas personas que han acompañado al exmonarca en su retiro dorado de Emiratos Árabes. Se quejaba el padre del rey Felipe que sentía que le habían “robado” su historia y esa es la razón que esgrime para haber cogido papel y pluma. Planeta editará su libro, que plagado de sinceridad borbónica - la misma que le ha llevado a un exilio forzoso en Abu Dabi-, promete ser, según la autora, un ejercicio “para reconciliarse con su pasado, con su país y con su familia. Para que los españoles se reconcilien con su historia y se sientan orgullosos”. Lo tiene complicado (por no decir una grosería con jota), si no pide perdón. ¡Cómo les cuesta a algunos!

Veremos cuántas líneas le dedica al pago de sus impuestos, a los 65 millones que le transfirió a Corinna, a sus relaciones extramatrimoniales con Marta Gayà o Bárbara Rey, con la que, por cierto, he coincidido en Barcelona esta semana, mientras promocionaba su libro de memorias. Desgraciadamente, lo más interesante de nuestra entrevista me lo contó 'off the record' y no puedo reproducirlo. No pude resistirme y le pregunté por el famoso encuentro que mantuvo con Adolfo Suárez, a solas en su despacho, y que narra en su autobiografía. En el libro explica que recibió una "propuesta incómoda" por parte del entonces presidente. Solo diré que si lo que cuenta Bárbara es cierto, se nos cae un mito.

Y hablando de mitos, Bertín Osborne ha anunciado desde Ecuador que deja la música. Pausa dramática. Las Mamarazzis nos preguntamos si no será que la música le ha abandonado a él. La figura de Bertín Osborne lleva tiempo en caída libre y no solo por las sillas vacías en sus conciertos. Su polémica paternidad negada con Gabriela Guillén ha servido de combustible perfecto para terminar de erosionar una imagen que ya venía tocada. Todo este culebrón judicial y sentimental lo ha convertido en un personaje desubicado y con una necesidad urgente de reciclaje.

En ese mismo viaje a Latinoamérica podría haber explicado otra noticia de interés: esta semana ha entrado en la lista de grandes morosos de Hacienda con una deuda de 865.000 euros, según datos oficiales. Norberto Juan Ortiz Osborne, su verdadero nombre, aparece en este fichero junto a otros rostros conocidos como Isabel Pantoja, Mario Conde o Paz Vega, entre otros.

El dato ha saltado también a las redes y el periodista Isaías Lafuente reaccionó a la noticia proponiendo que Bertín presentara un nuevo programa de televisión: 'Tu jeta nos suena'. ¿Os imagináis? El rey emérito tampoco desentonaría en el formato.