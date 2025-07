Ana Torrent da la cara por una cosmética sin edadismo: "En mi profesión, tenemos mucha presión por el aspecto físico"

Desde el próximo día 11 de julio veremos a Ana Torrent en la serie Furia (HBO Max), comedia de Félix Sabroso sobre las historias de cinco mujeres que no pasan por su mejor momento, por culpa del edadismo, la infidelidad, los haters en las redes y la gentrificación de las grandes ciudades. Pero antes, la actriz de Tesis, Cría cuervos o El espíritu de la colmena, entre otros famosos títulos, protagoniza una campaña publicitaria con conciencia social, pues quiere acabar con el lenguaje antiedad de la publicidad cosmética y sus efectos en la salud.

Como mujer y como actriz, es muy consciente de la lacra del edadismo. "El problema del edadismo en mi profesión es muy evidente. A partir de los 40 el tanto por ciento de personajes femeninos disminuye a un 15%, pero a partir de los 50, a un 5%", comenta la intérprete a este diario.

"No ocurre así con los personajes masculinos -prosigue-. Además de disminuir en cantidad, también disminuye el interés por contar historias que nos representen y muchas veces acaban siendo personajes clichés y poco dibujados que no representa lo que las mujeres de esa edad vivimos, hacemos o sentimos", relata Torrent.

De hecho, algunos sociólogos avanzan que esto, el combate del edadismo, será el próximo movimiento global después del #Metoo.

Asumiendo el rol de soldados de infantería, los primeros en entrar en acción, en tomar y mantener el terreno, y de encargarse en el cuerpo a cuerpo, la Fundación Grandes Amigos ha lanzado Libre de edadismo, una campaña que reclama la regulación de términos como "antiedad" o "antienvejecimiento" por alentar a la discriminación de edad, causa de soledad y exclusión social entre personas mayores, además de factor de riesgo de numerosos problemas de salud entre generaciones cada vez más jóvenes.

Manifiesto y firmas

La iniciativa, protagonizada por la actriz madrileña Ana Torrent, que el 12 de julio cumplirá 59 años, incluye un manifiesto y la recogida de firmas (a través de la web libredeedadismo.org) para dirigirlas a organismos y entidades competentes en materia de consumo, salud pública, derechos sociales, industria cosmética, con el fin de que España sea el primer país del mundo que regula el uso de términos dañinos en la publicidad cosmética. Y es que se trata de una iniciativa que cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

"Aquello pensado para cuidarnos no debería hacernos daño", resume el espot, donde se defiende una salud consciente que libere del sentimiento de culpa por hacerse mayor a millones de personas, sobre todo mujeres.

"Cambiar el lenguaje"

"Yo soy la primera que me gusta cuidarme. No consiste en estar en contra de algo, consiste en cambiar ese lenguaje, para que aprendamos a querernos, a respetarnos, a vivir la edad con dignidad. No puedes estar todo el tiempo diciendo ¡antiedad!, ¡antienvejecimiento!, porque entonces lo único que tienes en la cabeza es que es imposible, algo que no puedes combatir", ha asegurado el icono del cine español durante la presentación de la campaña.

La actriz de 'Furia' reconoce que en su profesión las mujeres tienen "muchísima presión por el aspecto fisico que tristemente adquiere un valor que no debería tener", considera.

El corto "apela al concepto del cruelty-free (libre de crueldad) porque nos parece que no se puede serlo si se utiliza un lenguaje que es cruel con las personas", ha asegurado el codirector creativo de la campaña, Jorge Martínez.

Desde 2013, la Unión Europea prohíbe testar cosméticos en animales, un logro que la industria cosmética celebra y resalta en sus productos y su publicidad, a través del uso del sello cruelty-free, que otorgan diferentes organizaciones internacionales. Sin embargo, esta campaña señala que aún hay un paso pendiente para ser realmente cruelty free: erradicar un lenguaje edadista que daña la autoestima y la salud mental de las personas.

"Es maravilloso cumplir años"

Para Torrent, es "maravilloso tener 60, 70, 80, aquí estamos para contarlo, para vivirlo, para celebrarlo, para dar consejos", como sucede en otras culturas.

La campaña busca corregir los efectos, no solo de la edad, sino de los mensajes publicitarios de una industria que estigmatiza y discrimina a las personas en función de una cifra.

"Problema grave", según la OMS

El edadismo, la discriminación por razón de edad, es un problema grave de derechos humanos y de salud pública según la Organización Mundial de la Salud. Se trata de una de las formas de trato discriminatorio más normalizadas y socialmente aceptadas, sobre todo hacia las personas mayores.

Según el Informe Mundial sobre el Edadismo de la OMS, una de cada dos personas en el mundo discrimina a la gente mayor por su edad; y una de cada tres personas mayores admite haber sido víctima de discriminación por edad.

En España, según Imserso, más del 65% de las mujeres mayores de 60 años sienten que su valor social disminuye con la edad, y el 70,2% considera que la publicidad y los medios ofrecen una imagen irreal, negativa y estereotipada del envejecimiento.