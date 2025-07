Sean Diddy Combs, condenado por prostitución pero absuelto de los delitos de tráfico sexual y crimen organizado

El rapero Sean 'Diddy' Combs ha sido absuelto este miércoles por un jurado popular de los principales cargos a que se enfrentaba, principalmente el de liderar una empresa criminal -que le hubiera costado la cadena perpetua- y el de tráfico sexual o proxenetismo. De los cinco cargos a los que se enfrentaba, el jurado solo lo encontró culpable de los cargos por "transporte para ejercer la prostitución", aplicable a dos víctimas, Cassie Ventura y otra que declaró bajo el seudónimo genérico de Jane Roe.

Según los medios especializados, estos cargos pueden costarle diez años de cárcel (algunos los elevan a veinte), pero en todo caso es considerado el veredicto más benévolo y, de hecho, al escucharlo Combs dio las gracias varias veces al jurado.

Tras darse a conocer el veredicto, que fue leído por el portavoz del jurado y corroborado por el resto de miembros, Diddy miró a su principal abogado, Marc Agnifilo, haciendo gestos de satisfacción con la cabeza. Combs dio en repetidas ocasiones las gracias al jurado y se giró hacia su familia y también les hizo gestos con la cabeza, celebrando así la decisión del jurado.

Agnifilo ha pedido al juez que deje en libertad a Combs, que permanece detenido en una prisión de Brooklyn desde septiembre, hasta que el juez dé lectura a la sentencia, lo que sucederá dentro de varias semanas. Mientras que la Fiscalía ha argumentado que Combs aún presenta riesgo de fuga y sigue siendo "una amenaza" para la sociedad.

Ocho semanas de juicio

El jurado ha emitido este miércoles el veredicto después de un juicio de ocho semanas en el que han testificado 34 testigos contra el cantante de hip-hop y fundador de Bad Boy Records, quien fue acusado de dos cargos de tráfico sexual, dos cargos de transporte para ejercer la prostitución y un cargo de extorsión.

Combs fue acusado de obligar a varias mujeres a tener encuentros casuales: maratones sexuales de varios días bajo el efecto de las drogas. Además, su expareja Cassie Ventura aseguró que la agredía y maltrataba psicológicamente.

Además, se le ha acusado de ser el líder de una organización criminal y, según los fiscales, su círculo íntimo de guardias de seguridad y personal lo ayudó a cometer delitos (incluido tráfico sexual, distribución de drogas, incendios provocados y sobornos) y encubrirlos. Sin embargo, la defensa ha argumentado que Combs participaba en un estilo de vida 'swinger' y que sus fiestas sexuales con drogas, conocidas como "freak-offs", eran totalmente consensuadas.

Los abogados de Combs han refutado la acusación de crimen organizado alegando que Combs no tenía un cómplice y que, por ejemplo, sus asistentes personales no sabían que estaban cometiendo delitos cuando recogieron drogas y se las entregaron. Asimismo, sostienen que las mujeres involucradas en las fiestas sexuales participaron de forma voluntaria y que, aunque pudo haber comportamientos cuestionables o violentos, estos no justificaban la gravedad de las acusaciones presentadas en su contra.