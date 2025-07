La carta de Messi a Lamine Yamal, en el último anuncio de Adidas

Al igual que el verano pasado, la marca deportiva germana Adidas ha vuelto a unir a dos futbolistas criados en La Masia del Barça en un anuncio publicitario. Lionel Messi ha enviado un mensaje especial, y epistolar, a la joven estrella del Barcelona, Lamine Yamal, a través de su nuevo espot.

Se trata del corto 'Adidas F50 Made Me Do It Act 1', donde se presenta a Messi en una especie de rueda de prensa recordando algunos de sus momentos más icónicos y haciendo referencia a la campaña F50 Made Me Do It, sobre el modelo de botas especiales que calza el argentino y otros futbolistas 'top', como Lamine Yamal, Rafael Leão, Florian Wirtz, y Trinity Rodman.

Según información de la propia marca, estas botas exclusivas son conocidas por su enfoque en la velocidad y están diseñadas para maximizar el rendimiento en el campo, especialmente en situaciones de alta presión y competencia. Además de los jugadores citados, se espera que otros futbolistas jóvenes también usen este modelo, como Cavan Sullivan, Claudio Echeverri, Jaedyn Shaw o Antonio Nusa.

Al final del corto, difundido en la página de Instagram de Adidas, se ve a Messi escribir una carta a Lamine Yamal, con el mensaje 'Blame it on the boots', una expresión expresión inglesa que significa 'échale la culpa a las botas'. En este caso, cuando a Messi le preguntan, entre otras cosas, ¿cuál es su secreto?, siempre responde: "La F50 me hizo hacerlo". Precisamente, el mismo modelo con el que ambos ambos futbolistas firman sus virguerías en el terreno de juego.