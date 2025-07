Dabiz Muñoz, sobre la jornada laboral: "Para llegar a determinados sueños tienes que hacer ciertos sacrificios"

Dabiz Muñoz es uno de los cocineros más importantes de España por la cocina vanguardista que realiza en sus restaurantes. El reputado chef empezó en la escuela de hostelería de Torrejón de Ardoz, Madrid y al finalizar empezó a hacer prácticas en los restaurantes que habían sido su referente como aprendiz: Balzac, Viridiana y Chantarella.

Después de finalizar las prácticas en los mejores restaurantes de España, recorrió el mundo para probar las distintas gastronomías de las diferentes culturas del mundo. A pesar de ser ya uno de los cocineros más laureados, Muñoz sigue estudiando para evolucionar cada día, la principal causa de su éxito.

Hace unos días, el cocinero estuvo presente en el podcast 'Gastronomia 360' para hablar de todos los sacrificios que ha tenido que hacer para llegar a la élite, relacionándolo directamente con el modelo de la jornada laboral que hay en España: 37,5 horas semanales.

El dueño de DiverXO aseguró que el principal problema es el modelo que está establecido: "El error que ha vivido la profesión durante muchos años es que el echar tantas horas ha sido algo impuesto y no ha sido una elección personal".

La pareja de Cristina Pedroche desveló que realizó muchas horas extras, pero por su deseo de aprender y mejorar: "Yo quería aprender mucho, no quería perder el tiempo, si tenía posibilidades de estar más horas, quería estarlas".

A pesar de pasarse más horas trabajando, confesó que "no creo que para ser un buen profesional tienes que hacer esto, pero sí que es verdad que para llegar a determinados sueños tienes que hacer ciertos sacrificios".

No tiene dudas de que "si quieres ser uno de los mejores del mundo en lo que sea, le tienes que dedicar más de 40 horas a la semana".

Las redes alucinan

Las declaraciones del cocinero no están pasando por desapercibidas y los usuarios de X, anteriormente Twitter, alucinan: "Mi sueño es no trabajar", "Lo que no puedes es pedir sacrificios a otros para cumplir tus sueños" o "si tu modelo de negocio se basa en explotar a tus trabajadores, no tienes un modelo de negocio; tienes un modelo de explotación".