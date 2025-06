La mermelada artesanal de Meghan Markle se elabora en un polígono industrial a 3.200 kilómetros de Montecito

Las famosas mermeladas caseras de Meghan Markle se fabrican en realidad en un polígono industrial a más de 3.200 kilómetros de distancia de su mansión en Montecito (California). Una investigación que publica 'Daily Mail' revela que las confituras "inspiradas en la receta que prepara en la cocina de su casa" la duquesa de Sussex tienen poco de artesanales, a pesar de cómo se promocionan en un vídeo difundido en su cuenta de Instagram, donde el mensaje aspiracional y hogareño se traslada con la mezcla frutal burbujeando en una olla en una casa en California mientras su hija de cuatro años, Lilibet, la describe como "hermosa".

La mermelada de frambuesa de la esposa del príncipe Enrique se vende bajo su marca As Ever y cuesta 6,50 libras, unos 7,50 euros.

El rotativo británico revela que la confitura 'royal' está fabricada por el mismo gigante estadounidense que vende sus paquetes de té de hierbas a 10,50 euros, o la miel de azahar (agotada), a 23 euros.

The Republic of Tea

Es, por cierto, la misma fábrica que elabora una conserva de fresa y rosa silvestre como parte de un acuerdo con 'Bridgerton', la exitosa serie ambientada en la Inglaterra de la Regencia realizada por Netflix , con quien los Sussex también tienen un acuerdo.

La empresa, que tiene el nombre nada real de The Republic of Tea, tiene su sede en Larkspur, California, a 563 kilómetros de la mansión de Meghan en Montecito. Sin embargo, su fábrica está a 3.200 kilómetros de distancia, en Illinois.

A gran escala

Las fuentes consultadas por el 'Mail' dijeron que para formular el producto comercialmente "comenzaron con la versión que Meghan hace en casa y trabajaron para desarrollar una versión que pudiera producirse a escala".

Con medio millón de visitas a su sitio web As Ever después del último "lanzamiento de producto" el 20 de junio, una alianza con un fabricante comercial era inevitable para satisfacer la demanda de los clientes.

Ni los Sussex ni Netflix han confirmado aún exactamente dónde se prepara la mermelada (actualmente señalada en el sitio web de Meghan como "próximamente"), ni de dónde provienen las frambuesas.

La semana pasada, 'Mail Online' reveló que, al parecer, los tés de hibisco, limón, jengibre y menta de Meghan son elaborados por The Republic of Tea. Las latas de té de hibisco de Meghan, por ejemplo, cuestan 10,50 euros, tres veces más que lo que cuesta el mismo producto producido por la misma fábrica, pero sin la etiqueta de As Ever.

El pasado febrero, Meghan reveló por primera vez que "la mermelada" su "mermelada" y grabó un video explicando cómo la elaboraba en su casa con su propia receta.

En su programa de Netflix, 'With Love Meghan', la duquesa describió cómo cosechaba bayas en su cocina y preparaba frascos en lotes pequeños, y dijo: "Guardé uno de 50 para mi mamá".