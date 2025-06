El 'palo' de Loles León a quienes le acusan de catalanofobia: "¿Hacemos un concurso de DNI?"

Pocas actrices hay en España con una carrera más extensa que Loles León. Aunque la mayoría de gente está acostumbrada a verla y escucharla en castellano, nació en el barrio de la Barceloneta, uno de los más icónicos de toda Barcelona. Esta semana protagonizó una entrevista con Ricard Ustrell en el programa que todavía dirige y presenta, 'Col·lapse', en TV3.

Uno de los temas candentes era su supuesta catalanofobia, una acusación que cogió fuerza después de que en 2022 donde exponía que se marchó de Catalunya cuando "salió esto de la normalización lingüística", que hizo que no encontrara oportunidades de trabajo en su tierra natal.

A raíz de eso, también protagonizó de forma indirecta una polémica con el galardón de la Creu de Sant Jordi, el reconocimiento más alto que otorga la Generalitat de Catalunya que han recibido numerosas personalidades.

Inicialmente, se le quería conceder la distinción por parte del alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, con el apoyo de los Comunes, aunque los partidos independentistas se opusieron a ello. Finalmente, pese a todo el revuelo, se le entregó la medalla en 2025. Sin embargo, inicialmente pensó en rechazarla y terminó convenciéndole el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

En cuanto a su sentimiento respecto a la catalanidad, la intérprete de 74 años se defendió de las acusaciones de forma muy directa: "Decían que soy catalanofóbica. Qué saben ellos lo que soy", apuntaba.

Ustrell quiso saber si le afectaba que la gente pensara que no sentía orgullo de sus raíces, aunque Loles León fue muy clara: "No. Me sabría mal si lo que dicen de mí me afecta. Pero el día 1 de agosto haré 75 años. ¿Tú crees que estoy por estas cosas? Que si es catalanofóbica, que si es una charnega, que si es una culona, una 'botiflera', que no somos catalanes…", indicaba sin tapujos.

Fue entonces cuando fue más crítica y pasó al ataque: "Que digan lo que quieran. ¿Hacemos un concurso de DNI? A ver qué nos pone a todos", apuntaba la actriz.

En su lugar, prefiere centrarse en su vida y disfrutar de los momentos felices, en contraposición de aquellos que se fijan en lo que hacen los demás: "Déjate. Vive la vida. Porque es tan bonita la vida, es tan importante vivir. Búscatela y vívela intensamente, para que tengas cosas que explicar y que decir", sentenciaba.