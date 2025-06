De los chistes, al 'powerlifting': JJ Vaquero, récord de España de peso muerto con 51 años

El humorista José Juan Vaquero, mejor conocido por su alias artístico, JJ Vaquero (Valladolid, 1973), es conocido por su capacidad de hacer reír a la gente por su gracia a la hora de contar chistes y elaborar historias esperpénticas en sus monólogos.

Sin embargo, tiene una faceta algo secundaria, pero igualmente complicada por el esfuerzo y la constancia que requiere: el 'powerlifting'. Aunque no es la primera vez que compite en esta disciplina, se ha convertido en noticia por haber sido capaz de levantar el máximo peso registrado en su categoría en España.

Vaquero ha conseguido establecer una marca de 265,5 kg en el ejercicio de peso muerto de la competición organizada por la Asociación Española de Powelifting de la categoría Master 2, que aglutina los mayores de 50 años (tiene 51).

Pese a no llevarse la victoria, siempre podrá decir que ha sido capaz de romper todo un récord de España por segunda vez. El año pasado ya hizo lo propio, aunque en una categoría superior, de más peso. Se ha encargado de darlo a conocer en su perfil de Instagram, donde ha acompañado con una fotografía del momento cumbre del ejercicio.

"El año pasado hice el récord pesando yo 105 kilos, levanté 273 kilos, el reto para este año era bajar de peso a 93 kilos y en ese peso el récord era 265, o sea, que tenía que adelgazar 12 kilos yo, pero la barra solo podía adelgazar 8, y como podéis ver en la foto los 265,5 salieron!!!", apunta orgulloso el cómico.

En dicha publicación, aprovecha para felicitar al ganador, Juan Carlos Ortiz, "un tío fortísimo en todo" y agradecer el apoyo y entrenos a su "compañero de equipo", Alfredo García. Comenta que aunque le ha quitado el récord a su anterior propietario, Alejandro Rodríguez, no piensa que haya sido muy duro para él superarlo: "No sufrió mucho porque ya no le caben tantos récords en casa", le reconoce.

Finalmente, agradece a su entrenador, Asensio, "por una planificación perfecta, gestionando todos los dolores que a mi edad ya se llaman achaques". Termina esta publicación tan especial lanzándose un reto de cara al año que viene, aunque rápidamente se contesta en forma de negación: "Y ahora que? Bajamos hasta los 83 kilos??", se pregunta.

No ha tardado en recibir la respuesta de sus compañeros en la televisión. Uno de los primeros fue Roberto Leal, presentador de 'Pasapalabra', que le reconocía su capacidad de "esfuerzo, tensión y coraje". La también humorista Eva Hache le felicitaba con un "espectacular, amigo" y muchos aplausos y el músico Arkano le reconocía que es un tipo "Duroooooo".