¿Quién sustituirá a Anna Wintour al frente de 'Vogue USA'? Estas tres candidatas suenan con fuerza

El jueves 26 de junio, Anna Wintour, lo editora en jeve de 'Vogue' USA, la mandamás de la moda de todo el planeta, anunció que dejaba su puesto como editora en jefe después de 37 años en el cargo.

Cabe aclarar que Wintour, la jefaza no abandona Condé Nast por completo: conservará su puesto como directora de contenido de la compañía y directora editorial global de 'Vogue' -de todas sus ediciones, en total, 28-, lo cual seguramente significa que la persona que la sustituya en la revista americana tendrá que reportar con ella sí o sí sus contenidos.

A pesar de la sombra alargada de Wintour -inmortalizada por obra y gracia de Meryl Streep en la célebre película 'El diablo viste de Prada', y a la que también se la conoce como 'Nuclear winter' (invierno nuclear), por su talante frío y su actitud calculadora, que acrecienta con esa mirada siempre escondida tras las gafas-, un nuevo nombre y rostro llevará la gestión diaria de la revista, un puesto super codiciado y del el mundo entero estará pendiente.

Aunque Conde Nast aún no ha anunciado su reemplazo, algunos medios especializados como 'Forbes' o 'The Cut' ya ponen nombres y apellidos a quien habrá el despacho de la famosa anfitriona de la Met Gala todos los primeros lunes de mayo. Según la autora y periodista Amy Odell, quien en 2022 publicó una biografía superventas de Wintour titulada 'Anna', ella misma estaría supervisando el proceso: "Lo que sí me parece interesante de la sucesión es que sabemos que Anna es una persona muy controlada y está organizando todo para elegir a su sucesora", ha explicado en 'People'.

Según varias revistas especializadas, tres mujeres acumulan ahora mismo más puntos -influencia y experiencia editorial- en la quiniela para reemplazar a la leyenda de la moda:

Amy Astley Es la principal candidata. Desde 2016 dirige la revista 'Architectural Digest', del mismo grupo editorial. La propia Wintour contó con ella para el lanzamiento de 'Teen Vogue', todo un éxito que le granjeó el premio a la Startup del Año de Adweek en 2004.

Chioma Nnadi La segunda aspirante con más puntos. Tras foguearse durante 12 años en la edición norteamericana, asumió la dirección del 'Vogue' británico en 2023, convirtiéndose en la primera mujer de color en ocupar un puesto directivo en dicha cabecera. Al anunciarse su nombramiento, Wintour dijo de Nnadi, de ascendencia nigeriana, suiza y alemana, que era muy querida por sus colegas de 'Vogue'. Su larga relación personal con Wintour sin duda le sumará puntos. También su experiencia como copresentadora del podcast de 'Vogue', lo que le valió el reconocimiento de los oyentes y las generaciones más jóvenes.