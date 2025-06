Tony Hawk, skater legendario, desvela los millones que ganó con sus videojuegos en un año: "Me cambió la vida"

Tony Hawk, uno de los mejores skaters o por lo menos el más popular de todos los tiempos, sigue siendo una figura icónica en el mundo del skateboarding. Desde sus impresionantes logros en la década de los 90 hasta su influencia actual, la vida de Tony Hawk ha sido un viaje lleno de éxitos y contribuciones significativas al deporte.

El skater ha ganado mucho dinero gracias a su imagen y participación en la franquicia de videojuegos Tony Hawk's Pro Skater. Además de los videojuegos, Tony Hawk ha construido un imperio comercial con marcas como Birdhouse Skateboards, Hawk Clothing, y la serie de juguetes y artículos deportivos Tony Hawk Signature Series, contribuyendo a su patrimonio neto actual de más de 140 millones de dólares, según MarketWatch.

La serie de videojuegos fue desarrollada principalmente para consolas domésticas por Neversoft (1999-2007), y para dispositivos móviles por Vicarious Visions (2001-2007). Desde 2008, la serie ha sido desarrollada por Robomodo. Los primeros 5 títulos de la saga recibieron elogios por su modo de juego único, variadas bandas sonoras y la expansión sobre sus predecesores.

"¿Cuánto has ganado por el juego de Toni Hawk?", preguntaba el entrevistador. "Cuando el cuarto juego fue lanzado, mi principal contacto en Activision me invitó a cenar cuando estaba en Los Ángeles. Los últimos tres, en ese momento, seguían en 'top ventas'. "El de Activison me dice: esto es algo muy grande", y yo me pensaba que me iba a dar un millón o algo así. En ese momento, me da un cheque con 4 millones de dólares. Me quedé en shock. Realmente no quiero minimizar esto porque el videojuego cambió mi vida".

Es decir, Tony Hawk recibió un cheque de 4 millones de dólares por las ganancias de los primeros juegos de Tony Hawk's Pro Skater, aunque la franquicia ha generado más de mil millones de dólares en ventas en total.

Por lo que hace al patrimonio neto, se estima que tiene más de 140 millones de dólares.