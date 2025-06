Los magufos dicen que la Aemet no debería hablar de que hace calor

Hace años, cuando en las facultades de Periodismo se quería dar ejemplos de lo que no es noticia, se citaban dos casos: el perro que muerde al humano y que en verano haga calor. En el primer caso, la doctrina sigue invariable, y solo merece mención en un medio que sea una persona quien muerda al perro. Pero en el segundo caso el cambio climático no solo ha modificado los parámetros meteorológicos, sino que también ha convertido en noticia el bochorno veraniego.

¿Tiene sentido que sea así? Según los 'magufos' que no creen en el calentamiento global, no; según la Aemet, que tiene un poco más de autoridad sobre el tema, sí. "‘Siempre ha hecho calor en verano’. Sí, pero no hay precedentes de un junio tan cálido como el actual. No hay más que ver la gráfica de anomalías. Y no es un caso aislado: entre 2022 y 2024 hubo siete récords de meses cálidos. El último récord de mes frío fue febrero de 2005", explicó la Agencia Española de Meteorología justo antes de anunciar la primera ola de calor del verano (se ve que lo de los días previos sí que era normal, aunque no lo pareciera).

El tuit de la Aemet se llenó, como era de prever, de respuestas negacionistas del cambio climático. Y es bastante gracioso leerlas si no fuera porque, como escribió @elvoces, son un preocupante signo de los tiempos: "Da igual lo que digáis y cómo lo hagáis, el trumpismo que es desinformación, anticiencia y anti todo lo sensato que se te ocurra ha calado tan profundamente que ya da todo igual, los datos son falsos, los científicos comprados, los aviones nos fumigan".

Pero es deliciosa la capacidad de algunos de escribir una cosa y contradecirse en la siguiente palabra. "Dejad el activismo climático y dedicaos a vuestro deber, avisar de gotas frías, tormentas, granizos, vendaval, riesgos de inundación y filomenas", sentó cátedra, por ejemplo, @LancasterRose__.