El verano del Barça: menos goles, más titulares (y silencio para Aitana)

Desde que Shakira aterrizó en nuestras vidas, los jugadores del Barça dieron el salto definitivo a las portadas de las revistas del corazón. Hasta ese momento, los del Real Madrid eran los verdaderos líderes protagonizando la actualidad rosa, y era anecdótico ver a un blaugrana siendo cazado por el objetivo de los paparazzi. Esto, definitivamente, ha cambiado, y por eso Lamine Yamal se ha convertido en el personaje más deseado de las últimas semanas.

Si hace unos días lo vimos con Fati Vázquez en la portada de 'Lecturas', en los últimos días su agenda ha estado aún más apretada que si disputara el Mundial y la Champions, todo junto y en una sola semana. Después de Sicilia, se escapó unos días a Brasil con Neymar (en el club ya tiemblan pensando en la “mala influencia” que puede ser para él) y, de Brasil, a Ibiza. Llegó en jet privado, se embarcó en un yate de 5.000 euros al día, comió paella a bordo rodeado de unas diez o doce chicas, y coronó sus vacaciones bailando en el escenario junto a Ozuna en Ushuaïa. Por si faltara algo, se especula con un encuentro en un reservado con Bad Gyal. Nada de eso. Bueno, sí: se han visto, han hablado, pero nada de intimidad entre ellos. Lamine se lo está pasando a lo grande, no quiere pareja —sí, rollitos esporádicos—. Está viviendo a tope esta etapa mientras media España se pregunta si este ritmo va a ser demasiado para su edad y va a torcerle la progresión. Él hace oídos sordos y responde a golpe de sonrisa y selfie en alta mar.

Mientras Lamine opta por el silencio, Marc-André ter Stegen ha decidido hablar… vía redes sociales. El portero del Barça tiene novia: la catalana Ona Sellarés. Ha sido él mismo quien ha decidido comunicarlo. Pero una cosa, que las Mamarazzis ya tenemos un lío en la cabeza: ¿este señor no pedía privacidad por el bien de sus hijos? ¿No intentó cargarse la carrera de unos compañeros solo por hablar de la relación de su mujer con otro hombre? Entonces, ¿qué hace ahora contando sus vacaciones con su novia? Según él, que su mujer tuviera una relación con su entrenador personal y que se hablara de ello perjudicaba mucho a sus hijos. Pero ahora, con él estrenando nueva relación, la privacidad ya no parece tan urgente. Curioso cómo la preocupación se disuelve cuando quien cambia de capítulo es uno mismo.

Y ahora sí, entremos en el capítulo que nadie quiere leer, pero que insiste en colarse en el guion: Dani Alves. El exfutbolista, condenado por violación, quiere ahora vender un documental… sobre el embarazo de su actual pareja. Sí, tal cual. No es una petición de perdón, ni una reflexión, ni un silencio digno. Es 'merchandising' emocional. Pero no, gracias. No nos interesa su paternidad, ni su historia de amor, ni su nuevo comienzo. No queremos saber nada de él. No queremos que ninguna plataforma nos lo empaquete en 'prime time'. No es contenido. Es cinismo con banda sonora.

Ah, y por cierto… Íbamos a hablaros de Aitana Bonmatí. De su temporada brillante, de cómo deslumbra sin necesidad de yates, de cómo representa un liderazgo sin espectáculo ni escándalo. Íbamos a contaros cómo también tiene tiempo de disfrutar de su vida personal y cómo es una mujer libre que disfruta de sus amistades. Pero vaya, qué cosas… no queda espacio. Será en otra ocasión. Quizás cuando su entorno deje de presionar y acepte su dimensión pública.