Dani Alves y Joana Sanz negocian la producción de un 'docureality' sobre el embarazo de la modelo

Nuevo miércoles, nuevo episodio del pódcast Mamarazzis. En un programa cargado de novedades, Laura Fa y Lorena Vázquez, especialistas en prensa del corazón, han hecho confluir diferentes mundos para repasar la actualidad más inmediata de algunos nombres destacados.

Y es que, como no podía ser de otra manera, el capítulo reúne a caras conocidas de ámbitos tan diversos como la política, la música, la televisión y el deporte. ¿Te quedas a descubrir de quiénes se trata?

Iñaki Urdangarin: ¿memorias o 'coaching'?

El episodio ha arrancado recuperando una información de la semana pasada: Iñaki Urdangarin prepara el lanzamiento de sus memorias, previsto para el próximo mes de enero. La exclusiva llegó hace escasos días de la mano de Pilar Eyre, de la revista 'Lecturas'. Esta semana, el mismo medio ha publicado a través de María Patiño una serie de fotografías en las que el exyerno del Rey aparece corrigiendo los documentos que integrarían esta obra en la playa, acompañado de Ainhoa Armentia.

Rápidamente, el entorno de Urdangarin han salido a desmentir esta información: "Lo que está preparando Iñaki Urdangarin no se trata de ninguna biografía". En su lugar, hacen referencia a algo que forma parte de su nuevo proyecto profesional como 'coach'. Por su parte, las Mamarazzis han contactado con un amigo cercano al exmarido de la infanta Cristina que, según explica, no tiene constancia de ninguna biografía.

Así, queda la duda de si este proyecto editorial es una realidad o no, por lo que Fa y Vázquez prefieren dejar el tema "en cuarentena".

Ni 'Team Ivet' ni 'Team Alejandro'

Tras el revuelo creado a raíz del vídeo en el que denunciaba públicamente a Alejandro Sanz, su ídolo reconvertido en una relación íntima, Ivet Playà se sentó la pasada semana en 'De Viernes', donde "la acorralaron un poquito". A la espera de alguna pieza del puzzle que nos termine de aclarar de qué acusa exactamente al cantante madrileño (ella insiste en que no hubo prácticas delictivas y que las relaciones fueron consentidas), las Mamarazzis han querido dejar una reflexión al respecto: "También tenemos derecho las personas, las mujeres, a revisar cosas que han sucedido en nuestro pasado y ponerle nombre, y ponerle una etiqueta", ha reivindicado Vázquez, aludiendo también al derecho a "cambiar de opinión" sobre estas actitudes.

A Playà, el hecho de estar asesorada por la mediática abogada, Teresa Bueyes, quizás le impidió ahondar en algunas de sus declaraciones, ya que tenía claro qué decir y qué no. De todas maneras, las Mamarazzis han podido ponerse en contacto con alguien muy cercano a la joven catalana, que les ha trasladado que Ivet está "muy presionada" por todo el clima que se ha creado, con "más ganas de llorar que antes". Sea como sea, lo que está claro es que "quedan muchas más cosas que contar" –según la misma fuente– y que, como dice Fa, "tampoco va de equipos"; ni 'Team Ivet' ni 'Team Alejandro'.

José Luis Ábalos y la transfobia

Antes de pasar a la noticia que cerraba el capítulo de esta semana, las Mamarazzis han hecho mención de la entrevista de '¡Hola!' a Valeri Cuéllar, chica transexual que había mantenido una relación esporádica con Álvaro Muñoz Escassi. En la exclusiva, la colombiana no solo desvela que José Luis Ábalos y Koldo García estuvieron entre sus clientes como miembro de una agencia superconfidencial que vinculaba a prostitutas con personajes públicos, sino que asegura a ella hacen referencia en los famosos audios filtrados entre ambos.

Por su parte, un Ábalos cuya masculinidad se debió ver afectada al ser vinculado con alguien trans ha salido a desmentir estas declaraciones con un comunicado en el que no escatima en transfobia: "Lo que me faltaba, que me endosaran una historia con este ser", concluye la publicación.

Dani Alves, Joana Sanz y el 'docureality' de la vergüenza

Muy a pesar de las Mamarazzis, que preferirían no tener que seguir la actualidad de este personaje, la revista '¡Hola!' sigue dándole cobertura a Dani Alves y su pareja, la modelo Joana Sanz. Tras la condena y posterior liberación del exfutbolista, ambos han vuelto para demostrar que el patetismo no tiene límites y monetizar su embarazo. ¿Cómo? Con un 'docureality' sobre el proceso de gestación y quién sabe si del nacimiento de su próximo hijo; un proyecto para el cual ya se han puesto manos a la obra con algunas negociaciones. "Quiero pensar que no habrá ninguna productora interesada", han concluido las Mamarazzis.

