Laura Escanes se cansa de las críticas por sus nuevos 'hobbies' y atiza a uno de sus 'haters': "Que ladre"

Los 'influencers' se han convertido en el nuevo pasatiempo de los seguidores de la prensa del corazón. El papel que antes hacían las cantantes famosas, toreros, vedetes y demás se lo han quedado, en parte, las nuevas figuras públicas, que trasladan el chismorreo a un público más joven.

De todo el elenco de famosos veinteañeros de hoy en España, sin duda Laura Escanes es una de las que más contenido ofrecen, sobre todo, a raíz de la relación con Risto Mejide, con quien comparte una niña.

Sin embargo, esa aventura que duró ocho años terminó hace ya muchos meses y desde entonces la catalana ha sido relacionada con algunos otros nombres del 'famoseo'. Desde el cantante Álvaro de Luna, hasta su actual pareja, el esquiador andorrano Joan Verdú, todo hombre que ha pasado por la vida de Escanes ha sido analizado y a veces puesto en entredicho.

Ahora, en cambio, las críticas se han concentrado en la figura de la joven creadora de contenido para redes sociales. Aunque muchas veces pasa de los comentarios, en esta ocasión ha decidido parar para contestar a un usuario que le recriminaba la forma en que disfrutaba de su tiempo libre en la actualidad.

"Que poca personalidad tienes, ¿si te echas por novio un bombero te vas a poner a apagar fuego como él?", le dejaba escrito un seguidor a partir de una de sus últimas historias en la que aparece montada en una bicicleta, una actividad que nunca había publicitado antes.

Escanes, harta de valoraciones de la gente que no le conoce, no se cortaba un pelo en su contestación: "Curioso que os lo llevéis todo a los novios, tengo amigas que van en bici y ahí no os quejáis", empezaba la catalana, que recomendaba "probar deportes, hobbies y si lo haces acompañada, es mucho mejor".

Historia de Instagram de Laura Escanes / Instagram

No obstante, publicaba una segunda respuesta a su propia historia de otra persona que hacía precisamente lo contrario que el anterior. En esta ocasión lo que se leen son halagos de alguien que destaca: "Qué bonito rodearse de personas que te sumen y te acompañen en esas aventuras". Además, también le felicitaba por el "glow up", es decir, su mejora de imagen desde que está con el esquiador.

Menos inquisitiva que en la publicación anterior, Escanes reconocía el amor de este seguidor o seguidora y le contestaba "esto sí", acompañado de unos corazones. Finalmente, para dejar claro que ella seguirá viviendo de la manera que mejor considere, terminaba dejando claro que no le importa lo que digan de ella: "Y quien no quiera verlo, que ladre", comentaba.