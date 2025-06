Jeff Bezos y Lauren Sánchez hacen cambios en su boda en Venecia tras las protestas vecinales: "No hay espacio para Bezos"

Cuenta atrás para la gran boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez este fin de semana, entre el 26 y el 28 de junio, en Venecia. El fundador de Amazon y la reportera estadounidense tenían preparados tres días de celebración con alrededor de 250 invitados -con nombres como Leonardo DiCaprio y Bill Gates-, cinco hoteles de lujo alquilados para alojar a los asistentes, 27 vestidos diferentes para la novia y un presupuesto de entre 10 y 30 millones para el enlace. Sin embargo, en los últimos días, la pareja ha tenido que cambiar sus planes.

Los vecinos de Venecia se han coordinado en la asociación 'No Space for Bezos' (no hay espacio para Bezos), que también se ha convertido en uno de los lemas que se puede leer por toda la ciudad durante estos días, para protestar contra esta boda con una manifestación para el próximo 28 de junio. El objetivo es bloquear el acceso de los invitados al centro histórico de la ciudad.

Este martes también ha aparecido una enorme pancarta de 400 metros cuadrados, colocada por activistas de Greenpeace Italia y del grupo británico 'Everyone Hates Elon', en la Plaza de San Marcos de Venecia en la que se podía leer en inglés: “Si puedes alquilar Venecia para tu boda, también puedes pagar más impuestos”.

Jeff Bezos y Lauren Sanchez en la fiesta Vanity Fair tras los premios Oscar / AFP

Garantizar la seguridad

El plan original de la pareja era celebrar la fiesta final de boda en la Scuola Grande della Misericordia, un edificio histórico que originalmente fue una institución laica que se dedicaba a obras de caridad y ahora acoge eventos y actividades culturales. Sin embargo, según informa el 'Daily Mail', para garantizar la seguridad de los asistentes la fiesta finalmente se trasladará al Arsenal de Venecia, una fortaleza militar histórica que permite más privacidad y protección al ser una zona amurallada y cerrada.

El mismo medio también asegura que la pareja ha contratado a una empresa de exmarines estadounidenses especializados para poder garantizar la seguridad de los invitados.

Por su parte, según informa el portal 'Page Six', Sánchez y Bezos habrían donado altas cantidades de dinero a diferentes organizaciones benéficas de la ciudad italiana para mitigar el enfado de los vecinos.

Una pancarta en contra de Jeff Bezos en el centro de Venecia / AFP

Invitados de lujo

Aunque no se conoce el listado oficial de invitados, se estima que habrá alrededor de 250 asistentes y que entre ellos habrá políticos, grandes empresarios, miembros de la realeza y estrellas de cine. Los asistentes se alojarán en cinco hoteles de lujo de la ciudad (Aman Venice, Danieli, Gritti Palace, Cipriani y St. Regis) que el futuro matrimonio ha alquilado.

Entre los nombres están Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Eva Longoria, Lady Gaga, Bill Gates, Beyoncé, Jay-Z, Katy Perry, Orlando Bloom, Kim Kardashian y Kris Jenner. También se rumorea que podría acudir la reina Rania de Jordania, que ya asistió al compromiso de la pareja, y, aunque es poco probable que acuda Donald Trump, está previsto que acudan sus hijos Ivanka Trump y Donald Trump Jr.

Al parecer, Bezos y Sánchez han pedido a los asistentes que no les hagan regalos, sino que hagan donaciones a causas sociales o medioambientales.

Otros detalles de la boda

A pesar del hermetismo del enlace matrimonial, se ha filtrado que la prometida tiene prepararos 27 vestidos durante los tres días de celebraciones. Su traje de novia será un diseño en exclusiva para ella de Óscar de la Renta, pero también luciría otros de Dolce & Gabbana y Galia Lahav.

Además, los medios británicos aseguran que la pareja está manejando un presupuesto total que oscilaría entre los 10 y 30 millones de euros para pagar la boda.

La pareja ya se encuentra en la costa europea a bordo de su superyate 'Koru', valorado en 500 millones, donde celebraron este fin de semana una fiesta de la espuma para celebrar el cumpleaños del hijo de la reportera.