Nat Cebrián, 'influencer' y asesora de imagen: "Recurrimos demasiado al negro y es un color que no favorece a casi nadie"

Natalia, 'Nat', Cebrián (Barcelona, 1992) es una de las voces pioneras en el mundo de las redes sociales en España dentro del sector de la moda. Lleva ocho años subiendo vídeos de asesoría de imagen y ayudando a sus seguidoras a encontrar "su estilo y sentirse cómodas con la imagen que ven reflejada en el espejo". Terminó Derecho antes de formarse en la prestigiosa Central Saint Martins de Londres, momento en el que empezó a "experimentar" con sus 'outfits' y a compartirlos en internet. Se hizo 'youtuber', lanzó un podcast ('DeSastre') y aprovechó la cuarentena para formarse como asesora de imagen. Hoy, con más de 638 mil seguidores en Instagram y TikTok, y tras trabajar para marcas como Dior, Max Mara o Woman's Secret, que le han ampliado su experiencia en el sector, se ha lanzado con su primer libro: '¡No tengo nada que ponerme!' (VR Europa), en el que comparte su método para que encuentres tu estilo en siete pasos.

Antes de entrar en materia, dos consideraciones de la especialista: primera, "se considera que la imagen es el impacto que provocamos en los siete primeros segundos al conocer a alguien", y dos, "con estilo se nace, pero el estilo también se hace", recuerda Nat, quien subraya la importancia de mostrar "actitud" y "personalidad", y de tener claro que "el estilo evoluciona". Y pone por caso a Victoria Beckham: "Hoy con esa imagen tan pulida y tan pensada, pero, ¿alguien recuerda cómo vestía cuando estaba en las Spice Girls?"

📌 Veamos cómo pasar de 'Posh' a referente en siete sencillos pasos:

Conócete "Si tienes el armario lleno, pero piensas que 'no tengo nada que ponerme', este libro te resolverá dudas", asegura Nat, que opina que una de las causa de este problema es que "muchas veces se compra cantidad en lugar de calidad". "Quizá no necesitas tantas cosas, pero sí prendas más versátiles", asegura. El primer paso del método es conocer nuestras virtudes pero también nuestras creencias limitantes. "Me he encontrado a un montón de seguidoras y clientas con muchos prejuicios del tipo 'no tengo edad para llevar esta falda o este corte de pelo'. Todas esas creencias limitan a la hora de elegir ropa. "Aquí, vamos a empezar de cero. Revísate primero por dentro antes de definir cómo quieres enseñarte por fuera. Dime todas las burradas que se te pasen por la cabeza y todos tus sueños... 'quiero vestir como Olivia Palermo, mucho más sexy...'. Y a partir de ahí construiremos tu estilo", promete la autora, cuyo libro está lleno de QR, esquemas e ilustraciones con un montón de consejos. 'TIPS': El escote que más favorece es el largo de tu rostro o el largo máximo de los pendientes es la distancia de tu ceja a la nariz.

"Si una prenda no la puedes combinar con tres 'looks', no la compres"

Conoce tu cuerpo "Este punto es peliagudo", adelanta Nat. "Hay que ser sincera [el 90% de la audiencia de la 'influencer' son mujeres], y también dejar a un lado un poco los prejuicios, ¿no?. Creo que no hay nada de malo en saber cómo eres, aceptarte y potenciarlo, ¿no? O sea, no se trata de esconder, no se trata de disimular, sino al revés, de hacer un ejercicio de conocernos realmente, desde la sinceridad. Y a partir de ahí, aceptarlo y potenciarlo", subraya la autora, que admite que ha recibido "bastante 'hate'" por explicar, por ejemplo, cómo disimular los michelines. "¿Qué hay de malo en que a alguien le preocupe cierta parte de su cuerpo -se pregunta-. No hablamos de que sea bueno o malo, solo de cómo puedes mejorar". Para empezar, aconseja, coger la cinta métrica y determinar cuál es nuestra silueta (reloj de arena, rectangular, pera, en 'V' o manzana). 'TIPS': Para afinar cintura: mejor optar por pantalones de tiro alto, 'looks' con contraste de color arriba y abajo, y los vestidos 'oversize', mejor con cinturón.

"El estilo es la actitud que le pongas"

Nat Cebrián, durante la entrevista, en el hotel Kimpton Vividora de Barcelona. / MACARENA PÉREZ / EPC

Define tu estilo Si no lo tienes claro, "escoge 10 mujeres que sean para ti referentes", aconseja la autora. "Mi estilo es clásico con alguna licencia a las tendencias. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo Aerin Lauder [nieta de la legendaria Estée Lauder], Sabine Getty, la millonaria heredera, y Olivia Palermo, que fue una de las primeras en mezclar 'Hi-fashion' con 'low cost'", confiesa. "El estilo no es solo lo que te pones, sino la actitud, por eso admiro muchísimo a mujeres emprendedoras, trabajadoras, que además tienen un estilo increíble", reconoce. 'TIPS': Fíjate en un 'outfit' de algún referente, y vístete así. Sal a la calle o al trabajo así, y al volver, anota cómo te has sentido. Elige los conjuntos que te hagan sentir más contenta.

"Revísate primero por dentro antes de definir cómo quieres enseñarte por fuera"

Organiza tu armario Cebrián sintetiza los errores más comunes a la hora de organizar el armario: "Guardar 'por y si...', también guardar 'por si consigo esa talla', y guardar prendas que ya están echas polvo. Hay que dejar ir para que entre algo nuevo", reclama. Por otro lado, "solo existe lo que puedes ver; lo que no ves, que lo metes por detrás, que se ha caído, que está guardado, no existe para ti. Por tanto, es mejor tener pocas cosas, pero a la vista, que acumular y acumular". 'TIPS': Hazte con unos básicos de fondo de armario, tipo camisa y camisetas blancas, 'jeans' clásicos, vestido negro, traje completo, una 'blazer' y una cazadora vaquera, por ejemplo.

"Quiero hacerte sentir segura y que muestres tu mejor versión al mundo"

Conoce tus colores Colorimetría. "En moda tiene una aplicación muy práctica, pues se refiere al análisis de cómo los colores interactúan con las características físicas de una persona (tono de piel, ojos, cabello...) para determinar qué colores le favorecen", cuenta Nat. Pero, ante la duda, ¿el negro? "Creo que recurrimos demasiado al negro, porque en colorimetría lo que se dice es que el negro no favorece a todo el mundo, al contrario de lo que considera la mayoría de gente", contesta. 'TIPS': Ponte delante de un espejo con prendas de diferentes colores y ve observando cómo te sientan. "Si aún no tienes claro los colores que más te favorecen, escucha a los que te rodean. Quizá no lo has pensado, pero la gente percibe la diferencia que hace el color en ti", explica.

"En el momento en el que las tendencias te dan igual, en ese momento has encontrado tu estilo"

Conoce tu entorno Centrémonos en la oficina y, ahora que vendrán vacaciones, en la playa. "Soy consciente de que en la oficina se necesita practicidad, se necesitan uniformes, por eso lo que más me gusta son los accesorios para potenciar un buen 'look'", afirma Nat, que adelanta que para el mar, "este año están muy de moda los accesorios para el pelo, desde pamelas a pañuelos". 'TIPS': Si te invitan a una boda, sigue la etiqueta marcada por los novios, no vistas de blanco, nunca eclipses a la novia, si la ceremonia es religiosa se requieren 'looks' más formales, nada de logos en bolsos o pendientes...

"Compra calidad versus cantidad"

Aprende a comprar Según la experta, "hay un truco muy fácil para no caer en la compra compulsiva, que es pensar siempre cómo combinar esa prenda en tres 'looks' distintos, y si conjunta como mínimo con cinco prendas que ya tienes en tu armario", cuenta. Otra técnica es pensar si echarías en falta esa prenda si no la tuvieras en tu armario, o hacer un pantallazo si la has visto en una tienda 'online' y, si pasados cinco días, ni te acuerdas, déjala marchar", aconseja Nat. 'TIPS': Antes de ir a comprar, revisa una vez más tu armario para asegurarte de que realmente no tienes lo que necesitas.