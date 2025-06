Fátima Vázquez explota ante los ataques y amenazas por su relación con Lamine Yamal

La revista 'Lecturas' ha publicado este miércoles en su portada las primeras imágenes del futbolista Lamine Yamal y la que podría ser su nueva novia, la influencer Fátima Vázquez, juntos. Después de días de rumores sobre un incipiente romance al compartir fotografías en sus respectivas redes sociales en el mismo sitio, el reportaje del futbolista y la creadora de contenido derrochando complicidad durante sus vacaciones en la costa Italiana ha desatado una oleada de críticas y ataques contra la gallega.

El motivo, su diferencia de edad, ya que el delantero del Barça y la Selección Española tiene 17 años y ella está a punto de cumplir 30, y el supuesto interés de Fati -que tiene más de un millón de suscriptores en su canal de YouTube y 400.000 seguidores en TikTok- en la fama y la millonaria fortuna del jugador.

Denuncia amenazas de muerte

Muy afectada, la creadora de contenido ha roto su silencio en Instagram para denunciar los mensajes de odio y las amenazas que está recibiendo desde que salió a la luz su especial amistad con Lamine: "Es triste ver cómo algunas personas llevan tanta oscuridad dentro que llegan a desear la muerte de alguien que ni siquiera conocen. Lo que otros proyectan habla más de ellos que de mí. Yo elijo vivir con propósito, seguir creciendo y rodearme de luz. A quienes me desean el mal, les deseo la sanación, porque nadie que esté bien consigo mismo desea destruir a otro", escribía este martes junto al emoticono de un corazón vendado, horas antes de que las imágenes de su romántica escapada con el futbolista viesen la luz.

Lejos de quedarse ahí, Fátima ha decidido tomar medidas legales por el acoso que está sufriendo: "Las amenazas, insultos y acusaciones falsas que estoy recibiendo son GRAVÍSIMAS y están siendo documentadas. Recordad que difamar, acosar y amenazar en redes, ESO SÍ es un DELITO" ha advertido este miércoles en Instagram.

Además, la creadora de contenido ha roto su silencio en 'La familia de la tele' -coincidiendo con el fin del programa de TVE- para confesar que "me parece súper injusto que me esté cayendo literalmente la del pulpo". "Me gustaría aprovechar este momento para hacer eco de que no he hecho absolutamente nada, no he matado a nadie. Es muy heavy, le está afectando mucho a mi familia y no me gustaría que llegase a más porque son amenazas de muerte, pedofilia e insultos ya bastante fuertes", ha expresado dolida.

Una buena amistad

Y es que como ha querido dejar claro, no tiene una relación amorosa con Yamal, sino tan solo una buena amistad: "No, simplemente he pasado unos días con él y ya está, tampoco quiero darle bombo ni morbo al asunto porque me parece innecesario, somos dos personas que lo quieren pasar bien y ya está" ha asegurado.

Amiga de Fati, Amor Romeira ha salido en su defensa para denunciar "el ataque que está recibiendo, es un acto machista absoluto". "La relacionan con un futbolista, y entonces hay que proteger al futbolista. Pero a ella da igual que la machaquen, la critiquen, la insulten, la denigren como mujer, la acusen de aprovechada... Incluso he llegado a leer pedófila porque el niño tiene 17 años" ha estallado.

Como nos ha contado, la influencer está "sobrellevando este tema pero está mal". "Es muy duro. Cuando tú estás con una persona que es un deportista, que esa persona te busca a ti, te escribe a ti, te localiza a ti e intenta tener algo contigo. En el momento en el que se filtra, tú empiezas a ser la aprovechada, la interesada, la que busca esa foto, la que quiere rentabilidad de ese futbolista... y entonces el marketing se crea para proteger al futbolista y a ti exponerte a los pies del caballo como si fueras una mierda" se ha lamentado. "No se puede proteger a una estrella del deporte y denigrar a una mujer simplemente porque tenga 30 años y porque sea influencer" ha sentenciado.

