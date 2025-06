Commelle: "Las clientas nos dan las gracias por continuar con el estilo que inventó nuestra madre, Totón Comella"

Entre la Rambla Catalunya y el paseo de Gràcia, en el número 243 de la calle Provença, la firma de baño y 'prêt-à-porter' Commelle by Totón Comella ha inaugurado una nueva tienda, la segunda en Barcelona, tras la primera apertura, el año pasado, en la calle Calaf, 14. La firma de las hijas de los fundadores de la icónica marca TCN, la diseñadora Totón Comella y su marido, el empresario Josep Maria Donat, refuerza así su presencia en el canal de venta directa, donde aspiran a hacerse más fuertes en un futuro cercano. "Pensamos en más tiendas y también en 'pop-ups' en primera línea de costa", comenta la mayor de las creativas de Commelle, Carla (Barcelona, 1993). "El proyecto surgió en pleno confinamiento, nuestra madre se había desvinculado del todo de TCN y se puso a nuestro lado para impulsar y colaborar en el diseño de nuestra propia marca; la primera colección vio la luz en mayo de 2021", explica Berta, dos años menor.

En tan poco tiempo, las dos hermanas, que habían estudiado Publicidad y Relaciones Públicas y Administración y Dirección de Empresas, porque "la mejor profesora de moda" ya la tenían en casa, dicen con orgullo, ya venden en 90 tiendas multimarca en toda España y otras 30 en Italia. Para el 2026 quieren "abrir un nuevo mercado europeo en Francia".

Commelle by Totón Comella ha abierto su segunda tienda en la calle Provença 243, en Barcelona. / EPC

Con ocho colecciones ya en la calle (primavera/verano y otoño/invierno), Commelle lleva una velocidad de crucero: un 30% y un 40%, respectivamente, en los dos últimos años. Por eso, quieren seguir apostando por el canal de venta directa: "Entendemos muy bien lo que nos piden las clientas, que nos dan las gracias por continuar con el legado y el estilo que inventó nuestra madre, la ropa cómoda y elegante que te acompaña todo el día". "Es un tipo de ropa que va mucho al cuerpo, y que te sirve para todos los momentos del día: comer, pasear por la tarde...", apostilla Berta.

Uno de los bañadores plateados de la nueva colección. / EPC

Vacaciones en el Mediterráneo

La nueva tienda -de unos 60 metros cuadrados- tiene el mismo 'look' que la primera: una oda al Mediterráneo, muy en la línea de la ropa de KM 0 de Commelle, cuyos talleres se reparten entre Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Mataró, Sabadell e lgualada. "He querido hacer un espacio de paz, como un mini oasis, como si estuvieras de vacaciones. Texturas naturales. No quería juntas ni cortes. Paredes blancas de estuco con cal, que hace como unas aguas. Queríamos darle importancia a la ropa, que destacaran los colores y texturas de las colecciones", cuenta Carla, que además de diseñar prendas con su hermana y su madre, también se ocupa del diseño de las tiendas.

Paredes blancas, probadores con grandes cristales con luces, cortinas teatrales y varias burras donde se expone la nueva colección, 'Transiciones del cielo', para celebrar momentos más memorables de un día de verano.

Los limones están muy presentes en la decoración mediterránea y minimalista de la tienda. / EPC

Prendas icónicas

Camisas largas en un algodón etéreo, bañadores con lúrex y esa argolla en el pecho tan característica ya de Commelle como lo fue en su día de TCN, vestidos en sedas, faldas midi... Prendas que se mueven en una gama media de precios, "desde los 95 euros a las 300", detallan las fundadoras. Los 'best-sellers' de la marca, en diferentes colores. "Siempre tenemos blanco y negro, pero en esta colección jugamos con los amarillos, ocres, azules y verdes, que se pueden combinar entre sí", explica Berta. También van a juego con el diseño del escapate, cuajado de flores lavanda y limones, como si ya estuviéramos disfrutando de unos días de descanso en las playas de la Costa Brava o de la costa Amalfitana.

La ropa de baño de Commelle by Totón Comella. / EPC

Historia con herencia

Commelle es mucho más que una marca: es la continuación de una trayectoria que abarca ya tres generaciones dedicadas al diseño, la confección y la pasión por la moda de verano. Fundada por Totón Comella, pionera y referente del sector, junto a sus hijas Carla y Berta Donat, Commelle es la evolución natural de un legado familiar que comenzó con el padre de Totón, ingeniero textil y creador de su propia línea de ropa de baño.

Totón fue también la fundadora de TCN, la emblemática firma catalana de ropa de baño, creada junto a su marido Josep María Donat en 1986. Diez años después de vender la marca, se embarcó en una nueva aventura creativa junto a sus hijas, dando forma a Commelle, un juego de palabras con el francés 'comme elle' ("como ella"), en homenaje a la figura materna y al estilo único que la inspira.

Recueros de infancia

La colección de este año se nutre de un recuerdo especialmente personal: el jardín de Totón, donde crecen limoneros y donde Carla y Berta pasaron su infancia. Ese espacio, símbolo de hogar y de raíces, se transforma en inspiración de tejidos en tonos lima, cítricos y refrescantes. Los limones -'leit motiv' del espacio- evocan la infancia, el amor familiar y la esencia del verano más auténtico.

La paleta de la colección continúa su transición con los plateados suaves del atardecer, hasta alcanzar el azul profundo de la noche, cuando los sueños se despiertan en una cena íntima con esa persona especial.