Mar Saura, impactada, se pronuncia sobre la denuncia de Paloma Lago por agresión sexual: "Qué horror"

Una de las grandes protagonistas de la actualidad en la última semana ha sido Paloma Lago tras hacerse pública la denuncia que presentó el 27 de diciembre de 2024 contra el exconselleiro del Mar de la Xunta de Galicia Alfonso Villares por un presunto delito de agresión sexual.

Son muchas las incógnitas que rodean al caso -que ha sido admitido a trámite y se encuentra todavía en fase de instrucción-, ya que aunque la presentadora incluyó en su denuncia que tenía las sorpechas de que podría haber sido sometida a sumisión química por parte del expolítico, los resultados del análisis toxicológicos han dado un resultado negativo.

Y, además, se ha filtrado que Villares estaría con Paloma cuando se despertó aturdida y desorientada, y que habría sido él quien llamó a su familia para alertarles del estado en el que se encontraba la gallega.

Un trance muy complicado en el que la exmujer de Javier García-Obregón cuenta con todo el apoyo de Mar Saura: "Qué horror. Qué horror a todas las mujeres que les haya pasado. Qué horror, la verdad, que sí". "Por supuesto, por supuestísimo todo mi apoyo, claro que sí. La quiero mucho" ha añadido.

Cambiando de tema, no hemos dejado pasar la ocasión de preguntar a Mar por sus secretos de belleza para estar espectacular a punto de cumplir 50 años -el próximo octubre-, y si le preocupa el paso del tiempo. "Ahí voy... hago deporte, comer bien... Al final hay que cuidarse. Yo pienso que, conforme vamos cumpliendo años, nos cuidamos más" ha desvelado, asegurando con una sonrisa que "a mí no me impone para nada cumplir años porque la alternativa no me gusta para nada". "Lo que pasa que lo único que sí que no me gusta es que pasan demasiado rápido, aunque estoy en un momento maravilloso y muy contenta" reconoce.